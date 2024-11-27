Живодер накинулся с ножом на своего щенка в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

В деревне Брехово мужчина в состоянии алкогольного опьянения 10 раз ударил ножом своего щенка, когда гулял с ним в лесу. Полуживого пса нашли прохожие и доставили в ветеринарную клинику. Врачи пытались спасти животное, но не смогли, передает телеканал 360.

Подозреваемый признался на допросе, что порезал собаку, которую взял у знакомых. Он не смог уточнить, сколько раз и куда именно ударил, так как находился под воздействием алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ответ на вопрос о признании вины мужчина ответил утвердительно.

В ноябре житель города Мыски избил и выбросил щенка в мусорный бак, после чего его арестовали и отправили под суд. Собака выжила, но потеряла несколько фаланг пальцев и перенесла пневмонию.