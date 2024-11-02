Жителя Кузбасса отдали под суд за издевательство над щенком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Мысков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил трехмесячного щенка, ударив его об угол мусорного контейнера и бросив внутрь бака, передает РИА «Новости». Прокуратура Кемеровской области отметила, что обвиняемый осознавал, что в низких температурах щенок не сможет выбраться и погибнет мучительно.

Проходящие мимо люди обнаружили щенка в тот же вечер в тяжелом состоянии. Они оказали животному первую помощь, что спасло его от гибели. В результате обморожения щенок потерял несколько фаланг пальцев и перенес пневмонию.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 245 УК РФ, обвиняя мужчину в жестоком обращении с животными. Дело передано мировому судье для рассмотрения. За совершенное преступление обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат предложил изменить законодательство после случая жестокого обращения с чихуахуа в Калуге, что вызвало общественное возмущение. Жители Приморья стали причиной гибели детеныша тюленя, что также вызвало обеспокоенность по поводу жестокого обращения с животными и необходимости ужесточения законодательных мер.