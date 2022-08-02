Адвокат предложил изменить законодательство после избиения чихуахуа в Калуге

«Я считаю, что в России нужно усилить наказание за жестокое отношение к животным», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский. Ранее в Калуге пенсионерка в супермаркете ударила бутылкой коньяка по голове чихуахуа.

«Если известным людям можно избивать животных, а потом спокойно ехать на отдых, то почему другим нельзя? Видимо, этим руководствовалась дама, напавшая в Калуге на бедную чихуахуа. Учитывая размеры этой собаки, таким ударом вполне можно было убить, надеюсь, что собака останется жива, вряд ли, конечно, здорова», – сказал адвокат Александр Добровинский.

Собеседник также напомнил про инцидент с певицей Любовью Успенской, которая в мае несколько раз ударила рукояткой от ошейника собаку жительницы соседнего коттеджа. «Я считаю, что нужно ужесточить наказание за жестокое отношение к животным. Иначе такие люди, как Любовь Успенская, эта калужская дама и другие будут и дальше совершать подобные мерзости, чувствуя свою безнаказанность», – подчеркнул юрист.

Адвокат добавил, что собаке, которую избила Успенская, в ближайшее время будет сделана операция. «После этого мы подадим заявление в правоохранительные органы. Это будет заявление о возбуждении уголовного дела против госпожи Успенской. Сейчас мы должны понять, выживет собака или нет, останется у нее глаз или нет», ­– добавил Добровинский.

Ранее сообщалось, что в калужском супермаркете пожилая женщина ударила собаку, сидящую на руках у хозяйки, бутылкой по голове, этот инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Запись опубликовали в соцсетях и Telegram-каналах.

В региональной прокуратуре сообщили о проведении проверки по этому факту. В УМВД по региону пояснили, что в полицию поступило соответствующее заявление, сотрудники намерены установить обстоятельства инцидента и личность нападавшей.

Хозяйка животного написала в социальных сетях, что на ее питомца напала «неизвестная пожилая женщина», она нанесла удар бутылкой коньяка. Ветеринар диагностировал у собаки черепно-мозговую травму – две трещины в черепе.

В мае Любовь Успенская в ходе конфликта с жительницей соседнего коттеджа Юлией Раевской несколько раз ударила рукояткой от ошейника ее собаку. Позже она стала выкрикивать оскорбления. У Раевской, как выяснилось, гостила дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми: трех, шести и восьми лет. Ребята своими глазами видели, что вытворяет «королева русского шансона», сообщает StarHit.

«Избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей, и это уже часть вторая статьи 245, которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы до пяти лет. Но мне интересно другое, думала ли Любовь Успенская - известная певица, пример для многих - какой пример, и самое главное, какое влияние она может оказать своим поведением на этих маленьких людей. С какими чувствами и мыслями они вырастут», – указывал Добровинский.