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Названа причина опрокидывания судна в Баренцевом море
Источник: Сильный ветер опрокинул судно с людьми в Баренцевом море
Судно с девятью пассажирами и капитаном у причала в селе Териберка Мурманской области опрокинулось из-за сильного ветра, сообщил знакомый с ситуацией источник.
На судне находились девять пассажиров и судоводитель, оно опрокинулось на подходе к причалу, это произошло из-за сильного ветра, сказал собеседник РИА «Новости».
СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В региональном ГУ МЧС пояснили, что сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. Региональный оперштаб отметил, что в акватории Баренцева моря действует ограничение на выход маломерных судов.
До этого транспортная прокуратура сообщала, что на борту судна находилось восемь человек, пассажиров удалось доставить на берег.