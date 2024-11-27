Названа причина опрокидывания судна в Баренцевом море

Источник: Сильный ветер опрокинул судно с людьми в Баренцевом море

Tекст: Алексей Дегтярев

На судне находились девять пассажиров и судоводитель, оно опрокинулось на подходе к причалу, это произошло из-за сильного ветра, сказал собеседник РИА «Новости».

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В региональном ГУ МЧС пояснили, что сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. Региональный оперштаб отметил, что в акватории Баренцева моря действует ограничение на выход маломерных судов.

До этого транспортная прокуратура сообщала, что на борту судна находилось восемь человек, пассажиров удалось доставить на берег.