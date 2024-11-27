Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.0 комментариев
В Баренцевом море спасли восемь человек с перевернувшегося судна
В селе Териберка на берегу Баренцева моря произошло происшествие с прогулочным судном, на борту которого находилось восемь человек, пассажиров удалось доставить на берег, заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Судно перевернулось, но все пассажиры были благополучно доставлены на берег спасателями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Надзорный орган начал расследование обстоятельств произошедшего. Проверяются возможные нарушения, которые могли привести к инциденту.
В октябре в Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, которые пропали два месяца до этого. Выжил только один из них.