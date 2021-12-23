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В Британии оценили слова Путина о готовности к переговорам с Западом
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Лондон приветствует заявление России о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Единственный выход из сложившейся ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», – приводит РИА «Новости» слова Трасс.
Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а «любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин посоветовал газовым регуляторам на Западе не думать, что на них «боженька заснул»
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли.
Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен.
По словам президента России, в ФРГ Газпром поставил на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте.
«Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – сказал Путин.
Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент России допустил, что часть газа направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Путин объяснил, что Запад не понимает в переговорах с Россией
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Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Sky News.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал глава государства.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
В то же время президент сказал, что в последнее время отмечается положительная реакция Запада по идеям системы гарантий безопасности.
«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии», – заявил он.
Американская сторона говорит о готовности к началу дискуссии с Россией по НАТО.
«Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены, надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому (конструктивному) пути», – добавил президент.
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Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин напомнил журналисту Би-би-си о грозящей иноагентам в США «пятерочке»
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Разница между статусом иноагента за рубежом и в России состоит в том, что за границей подобная деятельность может привести к пятилетнему заключению, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си на ежегодной пресс-конференции.
Журналист Би-би-си спросил российского лидера о том, почему растет число СМИ-иноагентов в России, и большинство из них включены в реестр в 2021 году.
«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – объяснил Путин, отвечая на вопрос.
Также он ответил на другую реплику журналиста о концентрации власти «в одних руках».
Он подчеркнул, что оппоненты России веками говорили о том, что страну нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
«Что благополучно и было сделано в период Первой мировой войны с Российской империей и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз», – сказал Путин.
Он отметил, что этим занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации».
Говоря об «отравлении» Алексея Навального, президент напомнил, что Генпрокуратура России многократно отправляла запросы по этому поводу в страны Европы, но ни одного ответа не было получено.
«Предложили, чтобы наши специалисты приехали, вместе поработали, я лично предлагал. Президенту Франции [Эммануэлю Макрону], канцлеру ФРГ [Ангеле Меркель]. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль», – сказал глава государства.
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Ранее в МИД отмечали, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.
Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».
Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
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Москва отвергла предварительные условия США по гарантиям безопасности
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Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, Москва хочет быстрой формализации тех договоренностей, которые положены на бумагу и обличены в договорную форму.
«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что выполнение выдвинутых Россией к США и НАТО требований по обеспечению своей безопасности стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, для Словакии желание стереть достигнутое за 20 лет является неприемлемым.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом после запуска ВСМ перестанет существовать
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.
«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сообщил глава государства.
При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.
По его мнению, экономика проекта «должна быть просчитана с учетом международного опыта». «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.
Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.
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Путин: Зеленский подпал под влияние украинских нациков
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Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил президент.
Путин напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал он.
Касательно будущего Донбасса, глава государства заявил, что его должны определить люди, живущие в регионе. «По-другому быть не может. А Россия выступит посредником. Есть ли проблемы? Да. В соответствии с Минскими соглашениями Россия – посредник, а ее хотят сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», – заявил он.
По его словам, всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. «Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что кому и по какому поводу плюнуть всегда есть, и с той, и с другой стороны», – указал Путин.
Отвечая на вопрос, как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинца, Путин переадресовал его к политическому руководству Украины: «Как они отдают приказы стрелять в Донбассе в ежедневном режиме?»
«В Минских соглашениях написано, что нужно менять конституцию – провести выборы, объявить амнистию. Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо политического урегулирования – вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом в «Минске» написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. С представителями Донбасса отказываются разговаривать, хотя сами настаивали на их подписях под документами», – напомнил президент.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Он добавил, что Россия должна реагировать и, «думая об этом, что-то делать».
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Путин пообещал решить проблему Крыма с мобильной связью
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил, почему в Крым не заходят крупные операторы сотовой связи.
Связано с западными санкциями, пояснил президент. «Странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию», – цитирует его РИА «Новости».
Путин пообещал, что власти будут строить больницы, заниматься реновацией жилья, «постепенно, но уверенно» решать вопросы с доходами населения и уровнем цен в Крыму – и решать вопросы всех проблем Крыма системно. В том числе и с мобильной связью. При этом как именно, президент не сказал, чтобы «не помешать процессу». Также президент уверен, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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В Раде заявили о грозящем разделе Украины между тремя странами
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что на территорию Украины претендуют европейские страны.
Как считает парламентарий, польский, румынский и венгерский реваншизмы не исчезли, а слабость Киева лишь идет им на пользу, давая возможность пересмотреть историю региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ukranews.com.
«Эти попытки <...> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», – сказал Бужанский.
По словам политика, Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям перечисленных областей паспорта, создавая потенциально взрывоопасную ситуацию.
Например, говоря о Венгрии, депутат заявил, что власти страны ведут политику, направленную на отторжение нескольких регионов, а также могут ввести войска для «защиты венгерского населения».
Ранее в Болгарии высказались о способах решения украинского вопроса Россией в 2022 году.
Украина заявила об истощении собственных месторождений газа
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Запасы крупнейших газовых месторождений Украины на данный момент истощены на 80%, они находятся на финальной стадии эксплуатации, сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», – говорится в сообщении «Нафтогаза», передает РИА «Новости».
При этом в компании отметили, что работают над увеличением собственной добычи газа, в том числе применяя новые технологии и управленческие подходы, изучая и разрабатывая перспективные участки недр.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Путин назвал «сбережение народа» важнейшим драйвером роста экономики
Сбережение народа и демографический вопрос являются важными драйверами роста экономики страны, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил Путин, отметив, что демографические проблемы являются причиной нехватки рабочих рук в стране. Так, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.
«Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – сказал президент.
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Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема пыток и недостойного обращения с людьми в местах лишения свободы происходит не только в России, это общемировая проблема.
Журналист Ксения Собчак задала вопрос про систему исправления наказания.
«Не видно тебя...» – заметил Путин.
«Ну я в красном специально», – ответила ему Собчак.
Она спросила про опубликованный в Сети видеоархив пыток, где фигурирует имя одного из генералов, который недавно получил повышение. По словам Собчак, есть указания на его причастность к пыткам.
Собчак поинтересовалась, согласен ли Путин, что пытки в российских колониях носят системный характер?
«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите – там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира», – ответил президент, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «мы говорим о развитии пенитенциарной системы. «Кресты», Ленинградская область – построили же новое здание. Это нужно делать. Даже внешние условия содержания имеют значение».
На вопрос о присвоения звания главе Иркутского УФСИН Путин подчеркнул, что при подписании таких документов опирается на информацию из разных источников.
«На какую информацию я опираюсь. На информацию, поступающую из разных источников. Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию, поступающую – хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников», – сказал Путин.
По его словам, важно опираться на данные следствия. Говоря о расследовании пыток в системе ФСИН он подчеркнул, что по архиву возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка подозреваемых сотрудников уволены.
«Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия – 17 уголовных дел возбуждено, и они (СК) расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела», – сказал президент, отвечая на вопрос Собчак. Путин отметил, что дела о пытках в колониях «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны».
Путин назвал пытки в колониях явными преступлениями.
«Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны», – сказал Путин. Президент добавил, что в этом случае удастся добиться положительного результата.
Также, по его словам, при расследовании пыток в системе ФСИН нужно использовать возможности правозащитных организаций.
Он подчеркнул, что «это наши граждане, будем вместе добиваться улучшения ситуации».
«Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему», – заключил президент.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Путин объяснил, почему не берет Мишустина на отдых вместе с Шойгу
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Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему ездит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина.
Журналист Life спросил у Путина, есть ли у него любимчики среди министров, кому из них «премия, а кому больше всех досталось», а также задал вопрос о том, почему президент и глава Минобороны не берут Мишустина в тайгу.
«Если мы и Мишустина будем брать с собой (...) Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?», – пошутил в ответ глава государства.
Потому, пояснил президент, когда Мишустин, «на котором лежит огромная нагрузка за положение в стране», уезжает отдыхать, он «звонит, ставит меня в известность, так уж заведено, говорит: «Я поеду туда-то, туда-то», но он всегда на связи».
Глава государства указал, что у него нет любимчиков среди министров, хотя некоторые члены администрации и правительства действительно заслуживают поощрения. Вместе с тем, на его взгляд, выделять кого-то не стоит – нужно оценивать работу коллектива.
По словам Путина, если он видит, что кто-то из членов правительства «недорабатывает», то он обратит на это внимание, несмотря на уровень личных отношений.
Говоря об отдыхе в тайге, Путин отметил, что поездки туда уже стали традицией, в Сибири сложилась уникальная экосистема и живут уникальные люди: «Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить – в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России – это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом».
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США и Британия попытались склонить россиянина Клюшина к передаче секретной информации
Перед тем, как россиянина Владислава Клюшина задержали в Швейцарии, спецслужбы США и Великобритании пытались склонить его к передаче секретной информации, сообщил прежний швейцарский адвокат бизнесмена Оливер Сирик.
Сирик сообщил, что Клюшин отказался передавать США и Британии серетные сведения. Добыть информацию западные спецслужбы пытались, когда Клюшин посещал страны Европы. По словам адвоката, разведка США видела в россиянине «человека, который может обладать конфиденциальной информацией или государственными секретами», передает ТАСС со ссылкой на NBC.
«Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами», – приводит слова адвоката РИА «Новости».
Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками».
Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».
Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
Эксперт назвал последствия укрепления военной кооперации России и Китая
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Россия и Китай углубляют военное сотрудничество, чтобы сдерживать США от агрессии и навязать Вашингтону повышенные траты на оборону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин. Ранее Минобороны КНР сообщило о прорыве в военном сотрудничестве Москвы и Пекина.
«Российская военная кооперация с Китаем нужна для обеспечения прозрачности в отношениях, взаимного доверия и, как следствие, повышения безопасности в регионе», – пояснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист, эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин.
Кроме того, второй базовой целью военного сотрудничества Москвы и Пекина является сдерживание США, отметил аналитик. «Сам факт проведения Россией и Китаем совместных учений заставляют Вашингтон принимать во внимание вероятность одновременного столкновения с обеими странами», – сказал эксперт.
В итоге, по его словам, США в своем военном планировании учитывают этот фактор и тратят все больше средств на вооруженные силы, в то время как России и Китаю совместные маневры «практически ничего не стоят».
«США несут дополнительные издержки, поскольку вынуждены учитывать худший сценарий – скоординированные действия России и Китая, несмотря на формальное отсутствие двустороннего военного союза. Это заставляет Вашингтон держать силы распределенными на нескольких театрах военных действий в разных частях мира», – детализировал Кашин.
Эксперт добавил, что перспективными направлениями развития российско-китайского военного сотрудничества может стать совместное патрулирование в конфликтных регионах на Ближнем Востоке. «Еще одним направлением развития могут быть учения с участием атомных подводных лодок», – сказал Кашин.
Вооруженные силы России и Китая в 2021 году добились нового прорыва в сотрудничестве и заявили всему миру о твердой решимости помогать и поддерживать друг друга, а также защищать мир, говорится в докладе Минобороны КНР о международном военном сотрудничестве в 2021 году.
«В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения вооруженных сил Китая и России сохранили высокий уровень взаимодействия», – передает РИА «Новости» текст сообщения.
Отмечается, что на протяжении всего года министры обороны Китая и России поддерживали постоянную координацию и взаимодействие, общаясь по видеосвязи, при личных встречах и в переписке.
В ведомстве напомнили, что в августе российские военные приняли участие в учениях «Запад/Взаимодействие – 2021» в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, за ходом которых наблюдали главы оборонных ведомств двух стран. А осенью в акватории залива Петра Великого прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2021».
Ранее в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие – 2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
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