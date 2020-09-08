Кононенко: Наконец-то мы увидели справедливый русский суд

«Для общества этот суд был важен тем, что мы увидели контраст. С одной стороны – пьеса абсурда, которая разворачивалась Ефремовым и его адвокатами. С другой стороны – мы наконец-то увидели справедливый русский суд. Этот приговор – довольно важная психотерапевтическая вещь», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Максим Кононенко, комментируя решение Пресненского суда Москвы приговорить актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

«В целом приговор кажется справедливым. Общество ждало такой приговор. Года через четыре, думаю, его освободят по УДО», – сказал журналист Максим Кононенко. Он также не удивился тому, что у здания суда собрались сторонники Ефремова, которые кричали о его невинности.

«Это актерская среда. Знаете, среди актеров попадается не очень много умных людей. Мне кажется, ум в этой профессии обратно пропорционален таланту. Вот, например, талантливая актриса Ахеджакова выдала уже, что произошедшее с Ефремовым – это месть власти за сатиру. Такое можно сказать не от большого ума», – считает Кононенко.

«Поэтому истерическая реакция защитников Ефремова – это реакция конспирологически настроенных и туповатых людей. При этом социум, наоборот, был склонен к жестокому наказанию актера. Социум у нас очень суровый», – констатировал журналист.

«Думаю, в скором времени большинство людей об этой истории забудут. Что касается адвоката Пашаева – скорее всего этим делом он подорвал свою карьеру. А вот судья может пойти на повышение», – предложил собеседник.

«И в целом для общества этот суд был важен тем, что мы увидели контраст. С одной стороны – пьеса абсурда, которая разворачивалась Ефремовым и его адвокатами. С другой стороны – мы наконец-то увидели справедливый русский суд. Этот приговор – довольно важная психотерапевтическая вещь, которая полезна для нашей судебной системы», – заключил Кононенко.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

При этом суд не поверил в то, что актер изначально признал вину в ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии.

На прошлой неделе Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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