В Госдуме попросили ФАС проверить Apple в части доступа разработчиков из России к App Store

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с просьбой провести проверку корпорации Apple в части доступа российских разработчиков к магазину приложений App Store, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение депутата, направленное в ФАС 28 августа, отечественные разработчики многократно обращались к Горелкину с жалобами на то, что они не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт, без которого появление приложения в онлайн-магазине App Store невозможно. Это в свою очередь вынуждает российских разработчиков приобретать на черном рынке зарегистрированные в США и Китае аккаунты, цена которых составляет порядка 300-500 долларов, пояснил депутат.

По словам Горелкина, проблема заключается в том, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик планирует оплатить аккаунт. Однако вместе с тем формат, предоставляемый российскими банками, не соответствует требованиям корпорации, в связи с чем подключения к системе не происходит. «Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», – отметил Горелкин.

Как сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, в службе получили запрос депутата, на данный момент по нему проводится работа. По ее словам, отечественные разработчики не направляли в ФАС прямых жалоб по обстоятельствам регистрации аккаунтов в Apple.

Напомним, еще в августе 2019 года ФАС возбудила административное дело в отношении корпорации Apple в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. ИТ-монополист требовал удалить из программы две функции: первая касается контроля приложений, позволяющий родителям фиксировать список продуктов, которые дети не смогут запустить по возрастному рейтингу App Store; а вторая функция касается блокировки браузера Safari, который позволяет скрывать от родителей заходы на ресурсы с деструктивным контентом. Кроме того, Apple присвоила себе право не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно не противоречит требованиям корпорации.