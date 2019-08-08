ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении корпорации Apple, следует из документа ФАС.

Ведомство приняло решение о проведении антимонопольного расследования в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании Apple, сообщается на сайте ФАС.

Дело было возбуждено по заявлению Лаборатории Касперского, поскольку очередная версия их программы лишилась части функционала.

При этом, Apple ввела на рынок собственное приложение Screen Time (Экранное время), похожее по возможностям на программу Kaspersky Safe Kids.

ФАС России пришла к выводу, что корпорация злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке приложений для iOS. Рассмотрение дела назначено на сентябрь 2019 года.

Между тем, по информации СМИ, Apple отклонила запросы еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру. В связи с этим, разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую Комиссию.

Кроме того, 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и web-сайт, чтобы потребовать от Apple решить эту проблему и позволить работать на iOS-устройствах.

Ранее стало известно о прослушке пользователей компанией Apple. По информации СМИ, компания нанимает сотрудников через субподрядное предприятие, которые прослушивают записи на иностранных языках.