Задержан еще один возможный соучастник теракта в «Крокусе»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, задержан еще один предполагаемый фигурант дела о теракте в «Крокусе», устанавливается его причастность на соучастие в теракте, передает ТАСС.

Всего по делу о теракте арестованы 11 человек, включая четверых его исполнителей.

Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» во время допроса сообщили, что координацией их действий занимался некий Сайфулло из Киева.