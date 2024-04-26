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Задержан еще один возможный соучастник теракта в «Крокусе»
Сотрудники силовых структур задержали еще одного предполагаемого соучастника теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в правоохранительных органах.
Как говорится в сообщении, задержан еще один предполагаемый фигурант дела о теракте в «Крокусе», устанавливается его причастность на соучастие в теракте, передает ТАСС.
Всего по делу о теракте арестованы 11 человек, включая четверых его исполнителей.
Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» во время допроса сообщили, что координацией их действий занимался некий Сайфулло из Киева.