Стало известно о прослушке пользователей компанией Apple

Корпорация Apple прослушивает голосовые команды пользователей, а также их частные разговоры, сообщают СМИ.

Как сообщает газета «Паис», Apple нанимает сотрудников через субподрядное предприятие, которые прослушивают записи на иностранных языках, передает РИА «Новости».

Испанские наемные работники анализируют не только прямые запросы Siri, но и частные беседы пользователей, сообщил источник газеты. Это якобы делается для улучшения программного обеспечения электронного голосового помощника Siri.

При этом компания уверяет, что «все продукты и услуги Apple предназначены для обеспечения безопасности личной информации: лишь пользователь решает, чем и с кем делиться».

Периодически возникают ошибки в системе прослушки запросов Siri, и среди аудиозаписей оказываются разговоры людей.

По информации издания, в основном записи начинаются с команды запуска Siri.

«Были проекты, в которых нужно было больше анализировать качество звука: хорошо ли было слышно, был ли понят запрос пользователя, были ли разговоры на заднем плане», – рассказали бывшие сотрудники компании.

Ранее компания Google призналась в прослушивании домов и смартфонов пользователей.

Напомним, по данным WikiLeaks, устройства и приложения Apple iPhone, Google Android и Microsoft, а также телевизоры Samsung с помощью вирусов ЦРУ могут использоваться как подслушивающие устройства.