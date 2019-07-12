Google призналась в прослушивании домов и смартфонов пользователей

Сотрудники американской корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant, сообщил менеджер по продукции компании Дэвид Монсис в официальном блоге Google.

По словам менеджера Google, корпорация сотрудничает с большим числом экспертов-лингвистов по всему миру, которые помогают ей совершенствовать систему распознавания речи, а также добавлять поддержку разных языков, передает ТАСС.

«Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки», – сказал Монсис, отметив, что это важнейший элемент создания системы распознавания человеческой речи искусственным интеллектом.

Он утверждает, что сотрудники Google не знают, чьи именно аудиосообщения они прослушивают и не имеют доступа к какой-либо личной информации.

Кроме того, по его словам, экспертам «запрещено транскрибировать разговоры или другие звуки, звучащие на фоне», их полномочия распространяются лишь на «команды, направленные непосредственно [устройствам] Google».

В то же время, по данным Associated Press, около 1 тыс. голосовых команд, отданных пользователями приложений или смарт-динамиков Google, оказались в доступе бельгийского телеканала VRT, причем некоторые из сообщений содержали личную информацию о пользователях, а также разговоры, звучащие на заднем плане.

Монсис утверждает, что записи были переданы телеканалу одним из экспертов по распознаванию речи вопреки правилам Google. Менеджер американской корпорации заверил, что компания проводит расследование инцидента.

Напомним, по данным WikiLeaks, устройства и приложения Apple iPhone, Google Android и Microsoft, а также телевизоры Samsung с помощью вирусов ЦРУ могут использоваться как подслушивающие устройства.