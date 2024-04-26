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Путин заявил о важности условий для обновления общественно-политической системы
Важно обеспечивать стабильность и условия для открытости и обновления общественно-политической системы России, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
По его словам, в стране важно обеспечивать общественно-политическую систему, добиваться ее стабильности, передает ТАСС.
Также глава государства отметил, что важно создавать условия для открытости и обновления, для чистой конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства.
Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.