Стало известно о готовности ХАМАС освободить более 30 израильских заложников

Al Hadath сообщил о готовности ХАМАС освободить более 30 израильских заложников при достижении соглашения с Израилем

Tекст: Антон Антонов

Как указывает Al Hadath, изначально ХАМАС заявлял о 20 заложниках, но позднее собрал данные о других лицах, удерживаемых в Газе радикальными группировками, передает ТАСС.

Представители США и Израиля заявили, что нужно «еще несколько дней диалога» для достижения окончательных договоренностей, сообщает Sada al-Balad.

Источник Al Arabiya считает, что соглашение между ХАМАС и Израилем «неизбежно, если не возникнут новые препятствия».

Представитель самого движения ХАМАС заявил, что «переговоры в Каире с посредниками не привели к каким-либо серьезным изменениям», в воскресенье «будет новый раунд».

В марте переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, прошедшие в Каире при участии Египта, Катара, США и представителей движения ХАМАС, завершились без результата.