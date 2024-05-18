На Западе задались вопросом, кто управляет Украиной

WP: Западные чиновники не знают, кто принимает решения на Украине

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что когда круг советников Зеленского сузился, Ермак начал вмешиваться в дела МИДа и выступал посредником в ключевых сделках с США. Кроме того, по мнению одного из украинских чиновников, доверие к президенту Украины падает, а влияние Ермака сохраняет «монополию» на его действия, передает РИА «Новости».

Некоторые украинские и западные чиновники говорят, что действия Ермака подрывают авторитет Зеленского и вызывают сомнения по поводу того, кто несет ответственность за принятие ключевых решений на Украине.

Как пишет издание, Ермак отрицает, что «отодвинул» МИД и вмешивался в его работу, но отметил, что некоторые послы работают недостаточно хорошо.

Кроме того, бывший посол США в России Майкл Макфол Ермака «в некотором смысле де-факто премьер-министром, министром иностранных дел и главой администрации».

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.