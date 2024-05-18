Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».5 комментариев
На Западе задались вопросом, кто управляет Украиной
WP: Западные чиновники не знают, кто принимает решения на Украине
Украинские и западные чиновники сомневаются, кто отвечает за важные государственные решения на Украине: Владимир Зеленский теряет доверие, а глава офиса Андрей Ермак вмешивается в дипломатические и военные дела, сообщает американская газета The Washington Post.
Газета пишет, что когда круг советников Зеленского сузился, Ермак начал вмешиваться в дела МИДа и выступал посредником в ключевых сделках с США. Кроме того, по мнению одного из украинских чиновников, доверие к президенту Украины падает, а влияние Ермака сохраняет «монополию» на его действия, передает РИА «Новости».
Некоторые украинские и западные чиновники говорят, что действия Ермака подрывают авторитет Зеленского и вызывают сомнения по поводу того, кто несет ответственность за принятие ключевых решений на Украине.
Как пишет издание, Ермак отрицает, что «отодвинул» МИД и вмешивался в его работу, но отметил, что некоторые послы работают недостаточно хорошо.
Кроме того, бывший посол США в России Майкл Макфол Ермака «в некотором смысле де-факто премьер-министром, министром иностранных дел и главой администрации».
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.