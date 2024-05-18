Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».0 комментариев
При атаке дрона ВСУ в Курской области погиб человек
В результате атаки дрона ВСУ в Курской области один человек погиб, один ранен
Дрон ВСУ атаковал коммунальную машину в деревне Городище Курской области, один человек погиб, второй ранен, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Смирнов написал в своем Telegram-канале, что сотрудник коммунальных служб получил осколочное ранение, он отправлен в больницу, другой работник коммунальных служб скончался от ран.
Ранее при обстреле из HIMARS Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек.