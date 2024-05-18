  • Новость часаЗападная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк
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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    39 комментариев
    18 мая 2024, 11:37 • Новости дня

    При обстреле из HIMARS Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек

    Сальдо: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Скадовск в Херсонской области, пострадали 11 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.

    В администрации уточнили, что на месте работают экстренные службы, всем оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске в результате ракетного обстрела ВСУ разрушен индивидуальный жилой дом.

    Также он объявил отбой авиационной опасности.

    Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.

    17 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков

    Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков

    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.

    По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.

    Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    Коментарии (28)
    17 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского

    Путин: Для России легитимность Зеленского имеет значение в случае подписания документов

    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    «Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая – прим. ВЗГЛЯД), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – приводит его слова ТАСС.

    По словам российского лидера, источником сегодняшней власти в Киеве является государственный переворот.

    При этом на вопрос о легитимности, по словам Путина, прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

    Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» – продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят, не надо», – сказал российский лидер.

    Цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии, как подчеркнул Путин, заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер.

    Коментарии (15)
    17 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    База для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в ходе государственного визита в Китай.

    Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    «У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Россия, подчеркнул Путин, не отказывалась от переговоров с Украиной – в отличие от Киева. Он напомнил, что это политики из Киева «вышли из переговорного процесса», как только были отведены войска из-под Киева. «Нас в очередной раз обманули», – передает ТАСС слова президента.

    «Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», – поделился президент России.

    «Очень важно, что мы не собираемся обсуждать «с центра поля» то, чего мы не знаем. Я же сказал, мы долго, почти полтора месяца, вели кропотливые переговоры сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов. Украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. Он сам по себе толстый, такой здоровый. На выжимке принципиальные вопросы изложены и были парафированы украинской стороной. Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать» – сказал Путин.

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    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

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    17 мая 2024, 14:51 • Новости дня
    Starlink ВСУ перестал работать во время наступления России под Харьковом

    WP: Starlink ВСУ перестал работать во время наступления России под Харьковом

    Starlink ВСУ перестал работать во время наступления России под Харьковом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Терминалы спутниковой связи Starlink, которые украинская армия использует для коммуникации, вышли из строя во время наступления российских войск в Харьковской области, пишет The Washington Post.

    Бригада ВСУ, дислоцированная под Харьковом, использовала разведывательные дроны для наблюдения за ВС России, однако утром 10 мая трансляции с них прервались из-за радиоэлектронных помех, пишет WP, передает RT.

    В итоге украинские военнослужащие были лишены возможности отслеживать движение российских войск, рассказал командир подразделения ВСУ.

    Отмечается, что сбой в работе Starlink произошел впервые с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.

    Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что сильнейшие солнечные вспышки класса X нарушили работу некоторых спутников Starlink, обеспечивающих связью Вооруженные силы Украины.

    Коментарии (17)
    17 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Продвижение ВС России под Харьковом удивило Францию

    Генерал Клермон: Продвижение ВС России под Харьковом удивило Францию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом, предупреждения не было даже от американской разведки, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.

    По его словам, продвижение ВС России под Харьковом стало сюрпризом не только для ВСУ, но и для остальных, поскольку об этом не предупреждала даже разведка США, передает РИА «Новости».

    Клермон уточнил: трудно сказать, знали ли американцы о планах российских военных.

    Французский также военный подчеркнул, что сейчас ситуация благоволит России.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перебрасывают подразделения в Харьковскую область из-за сложной обстановки на фронте.

    Коментарии (11)
    17 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе ВС России по порту города Южный в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик со ссылкой на своих одесских «коллег» сообщил, что прилет был по месту, где готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, в порту в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.

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    17 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши

    Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши

    Tекст: Вера Басилая

    В случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена, если нет «санитарной зоны» на Украине, которая должна протянуться до Польши, заявил заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.

    Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.

    По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».

    Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.

    Коментарии (47)
    17 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин назвал цель перестановок в кабмине

    Путин: Перестановки в кабмине направлены на достижение целей СВО

    Путин назвал цель перестановок в кабмине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Административные ресурсы страны должны быть направлены на достижение главной задачи – целей специальной военной операции (СВО), с этим связаны и последние назначения, заявил президент Владимир Путин по итогам госвизита в Китай.

    Объясняя назначение Андрея Белоусова министром обороны, Сергея Шойгу – секретарем Совбеза, а экс-министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – первым вице-премьером, Путин сказал: «Мы хотим сосредоточить административные ресурсы для достижения основной задачи, которая стоит сегодня перед страной – достижения нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции». Слова главы государства передает ТАСС.

    Путин заявлял ранее, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова является внедрение инноваций в Вооруженные силы России.

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    17 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Глава ЮАР решил не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Глава ЮАР Рамафоса не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

    Глава ЮАР решил не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса не примет участия в международной конференции в Швейцарии, где планируется обсуждать «формулу мира» Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья.

    Он уточнил РИА «Новости», что глава ЮАР не сможет принять участие в мероприятии, поскольку его присутствие потребуется в стране в связи с конституционными процессами после выборов.

    Президент Владимир Путин заявил ранее, что цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем предъявить России «ультиматум». Этого не будет, подчеркнул российский лидер.

    Коментарии (6)
    17 мая 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России освободили более 200 кв. километров в Харьковской области

    Ганчев: ВС России освободили более 200 кв. километров в Харьковской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска освободили более 200 кв. километров территории Харьковской области, в том числе северную ее часть, заявил глава области Виталий Ганчев.

    По его словам, российские силы продвигаются вглубь региона. Сейчас производятся зачистки по Волчанску, передает ТАСС.

    Ганчев уточнил, что сейчас наблюдаются очень высокие темпы продвижения. При этом в рядах ВСУ фиксируются панические настроения, многие солдаты дезертируют.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Харьковское направление крайне сложным.

    Коментарии (898)
    17 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать заключенных в ряды вооруженных сил страны.

    Как следует из карточки документа на сайте Верховной рады Украины, документ возвращен с подписью президента, передает ТАСС. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, говорится в тексте.

    Закон позволяет мобилизовать в ВСУ всех осужденных, кроме «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».

    Ранее в Европе рассказали о дефиците военных в ВСУ.

    Коментарии (18)
    17 мая 2024, 18:33 • Новости дня
    На границе Украины во Львовской области образовались автомобильные заторы

    Украинские СМИ сообщили о заторах из сотен автомобилей на границе во Львовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В очередях на границе с Польшей во Львовской области скопились 760 легковых автомобилей, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя Львовского пограничного отряда Александру Кучковскую.

    По данным телеканала, заторы образовались на основных КПП, в очереди стоят и автобусы, предварительно, на трех пропускных пунктах «застряли» 25 единиц такого транспорта, передает РИА «Новости».

    Ранее власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Коментарии (0)
    18 мая 2024, 08:47 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли авиаудары по военному аэродрому и промышленной зоне в городе Миргород Полтавской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные нанесли удар по военным объектам Миргорода Полтавской области, один из взрывов прогремел в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что еще два удара пришлись по аэродрому.

    Ранее российские военные нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.

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    17 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Актеров театра на Украине мобилизовали перед выходом на сцену

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молодежный театр в украинском городе Чернигове отменил выступления, поскольку артистов решили отправить в армию, сообщила украинская пресса.

    Всего отменены два спектакля Молодежного театра Чернигова из-за мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинских СМИ.

    При этом не указывается, сколько артистов планируется отправить в ряды ВСУ. Отменены назначенные на 17 и на 18 мая спектакли «Зачарованная Десна» и «Бравый солдат Швейк». Отмечается также, что некоторых актеров мобилизовали во время подготовки к спектаклю.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать преступников в ряды ВСУ.

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