Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».6 комментариев
Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».6 комментариев
Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.7 комментариев
Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.46 комментариев
Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков
Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.
По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.
Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.
Подполье сообщило об ударе ВС России по порту города Южный в Одесской области
Подпольщик со ссылкой на своих одесских «коллег» сообщил, что прилет был по месту, где готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, в порту в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».
Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.
Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши
Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.
Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.
По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».
Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.
Зеленский заявил, что Украине необходимо 150 самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
По словам Зеленского, он «хочет видеть поставки», в частности американской системы Patriot для защиты Харьковской области, передает ТАСС.
Он пожаловался западным СМИ на то, что российские войска могут обстреливать Украину из любого оружия со своей территории, что дает ей большое преимущество. Зеленский считает, что Запад хочет окончания конфликта, а Украина – «справедливого мира» для себя, пишет РБК.
Также он сообщил о проблемах с «укомплектованностью» и «нравственным духом» в украинских рядах и отметил, что ВС России «продвигаются все глубже».
Ранее WSJ сообщало, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.
По его словам, российские военные нанесли удар по военным объектам Миргорода Полтавской области, один из взрывов прогремел в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, передает РИА «Новости».
Лебедев отметил, что еще два удара пришлись по аэродрому.
Ранее российские военные нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.
Как следует из карточки документа на сайте Верховной рады Украины, документ возвращен с подписью президента, передает ТАСС. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, говорится в тексте.
Закон позволяет мобилизовать в ВСУ всех осужденных, кроме «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».
Ранее в Европе рассказали о дефиците военных в ВСУ.
WSJ: Киев просит у Вашингтона разрешения снять запрет на атаки по российской территории
По данным издания, Киев просил разрешить использовать американское оружие против военных целей на российской территории, а также предоставить разведданные и помощь в определении целей, передает «Газета.Ru».
Известно, что генерал ВВС США Си-Кью Браун-младший заявил о том, что Белый дом отказал украинским властям.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия.
Украинские СМИ сообщили о заторах из сотен автомобилей на границе во Львовской области
По данным телеканала, заторы образовались на основных КПП, в очереди стоят и автобусы, предварительно, на трех пропускных пунктах «застряли» 25 единиц такого транспорта, передает РИА «Новости».
Ранее власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
Всего отменены два спектакля Молодежного театра Чернигова из-за мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинских СМИ.
При этом не указывается, сколько артистов планируется отправить в ряды ВСУ. Отменены назначенные на 17 и на 18 мая спектакли «Зачарованная Десна» и «Бравый солдат Швейк». Отмечается также, что некоторых актеров мобилизовали во время подготовки к спектаклю.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать преступников в ряды ВСУ.
РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом
В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».
В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.
СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.
Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»
Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.
В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»
Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.
Верующие и священники УПЦ принесли цветы и свечи к месту снесенной часовни Десятинного храма в Киеве
На видео, которое опубликовал адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман, показаны кадры, как православные молятся и поют пасхальные песни вместе со священниками на месте разрушенной часовни, передает РИА «Новости».
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, против которого украинские власти возбудили дело за разжигание межрелигиозной розни, принес цветы к снесенной часовне и призвал тех киевлян, которые еще не потеряли совесть, последовать его примеру.
Ранее сообщалось, что в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонической Украинской православной церкви. Ночью оттуда на грузовиках вывезли иконы, настенные росписи и утварь. В УПЦ заявили, что список чудотворной иконы, который хранился в часовне, уцелел.
В 2006 году недалеко от места, где находилась построенная в конце X века при князе Владимире Великом Десятинная церковь, УПЦ поставила палатку-скинию, в 2007 году построили деревянную часовню. В 2023 году министр культуры Украины Александр Ткаченко выступил за снос часовни.
В Белом доме заявили, что не поддерживают атаки Киева американским оружием по территорииРоссии
«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – приводит слова Кирби ТАСС.
Отмечается, что представители Госдепартамента и Пентагона подтвердили, что Вашингтон неизменно подчеркивает: передаваемое Киеву оружие должно «применяться на поле боя» и «на территории Украины».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак на свою территорию, подчеркнув, что подобные действия не останутся безнаказанными.
По ее словам, 16 и 17 мая киевский неонацистский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие регионы России.
Она подчеркнула, что Россия расценивает эти атаки как «грубое нарушение международного права» и «прямую угрозу безопасности» страны.
Ганчев: Российские войска продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области
За несколько дней наступательных действий под контроль российских войск перешли 13 населенных пунктов в Харьковской области, есть успехи на Сватово-Купянском направлении, где ВС России продвинулись в сторону Боровой, следует из сообщения в Telegram-канале Ганчева.
По его словам, российские войска продолжают улучшать там свои позиции.
Ранее Ганчев сообщил, что ВС России освободили более 200 кв. километров в Харьковской области.
Esquire: У трети поступающих в ВСУ дронов есть проблемы
В ходе контроля качества примерно у 20-30% беспилотников есть проблемы, сказал собеседник Esquire, передает РИА «Новости».
Один из операторов дронов заявил, что у ВСУ не достает артиллерийских боеприпасов, а беспилотники не могут их заменить. Многие вылеты дронов заканчиваются ничем.
По данным издания, на каждый украинский дрон приходится около пяти беспилотников ВС России.
Ранее в мае российские военные поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ.