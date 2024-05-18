  • Новость часаМэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    46 комментариев
    18 мая 2024, 15:32 • Новости дня

    Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четырех украинских регионах объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

    Предупреждение действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, передает ТАСС. В Харьковской области сирены звучат уже почти семь часов.

    Ранее мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе.

    17 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков

    Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков

    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.

    По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.

    Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    17 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе ВС России по порту города Южный в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик со ссылкой на своих одесских «коллег» сообщил, что прилет был по месту, где готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, в порту в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.

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    17 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши

    Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши

    Tекст: Вера Басилая

    В случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена, если нет «санитарной зоны» на Украине, которая должна протянуться до Польши, заявил заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.

    Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.

    По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».

    Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

    Зеленский заявил, что Украине необходимо 150 самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    У Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов, в частности, истребителей F-16, заявил в интервью AFP украинский президент Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он «хочет видеть поставки», в частности американской системы Patriot для защиты Харьковской области, передает ТАСС.

    Он пожаловался западным СМИ на то, что российские войска могут обстреливать Украину из любого оружия со своей территории, что дает ей большое преимущество. Зеленский считает, что Запад хочет окончания конфликта, а Украина – «справедливого мира» для себя, пишет РБК.

    Также он сообщил о проблемах с «укомплектованностью» и «нравственным духом» в украинских рядах и отметил, что ВС России «продвигаются все глубже».

    Ранее WSJ сообщало, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.

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    18 мая 2024, 08:47 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли авиаудары по военному аэродрому и промышленной зоне в городе Миргород Полтавской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные нанесли удар по военным объектам Миргорода Полтавской области, один из взрывов прогремел в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что еще два удара пришлись по аэродрому.

    Ранее российские военные нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.

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    17 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать заключенных в ряды вооруженных сил страны.

    Как следует из карточки документа на сайте Верховной рады Украины, документ возвращен с подписью президента, передает ТАСС. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования, говорится в тексте.

    Закон позволяет мобилизовать в ВСУ всех осужденных, кроме «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».

    Ранее в Европе рассказали о дефиците военных в ВСУ.

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    18 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит у Вашингтона разрешения снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ, пишет газете The Wall Street Journal.

    По данным издания, Киев просил разрешить использовать американское оружие против военных целей на российской территории, а также предоставить разведданные и помощь в определении целей, передает «Газета.Ru».

    Известно, что генерал ВВС США Си-Кью Браун-младший заявил о том, что Белый дом отказал украинским властям.

    Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия.

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    17 мая 2024, 18:33 • Новости дня
    На границе Украины во Львовской области образовались автомобильные заторы

    Украинские СМИ сообщили о заторах из сотен автомобилей на границе во Львовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В очередях на границе с Польшей во Львовской области скопились 760 легковых автомобилей, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя Львовского пограничного отряда Александру Кучковскую.

    По данным телеканала, заторы образовались на основных КПП, в очереди стоят и автобусы, предварительно, на трех пропускных пунктах «застряли» 25 единиц такого транспорта, передает РИА «Новости».

    Ранее власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

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    17 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Актеров театра на Украине мобилизовали перед выходом на сцену

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молодежный театр в украинском городе Чернигове отменил выступления, поскольку артистов решили отправить в армию, сообщила украинская пресса.

    Всего отменены два спектакля Молодежного театра Чернигова из-за мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинских СМИ.

    При этом не указывается, сколько артистов планируется отправить в ряды ВСУ. Отменены назначенные на 17 и на 18 мая спектакли «Зачарованная Десна» и «Бравый солдат Швейк». Отмечается также, что некоторых актеров мобилизовали во время подготовки к спектаклю.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать преступников в ряды ВСУ.

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    18 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника

    РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом

    В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли сражался на Украине под флагом организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена на территории России), и попал под обстрелы возле Харькова.

    В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».

    В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.

    СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.

    Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»

    Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.

    В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»

    Коментарии (3)
    18 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подпольщики уничтожили железнодорожный релейный шкаф и задержали на сутки движение военных составов с техникой и личным составом ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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    17 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Киевляне принесли цветы и свечи к месту снесенной часовни Десятинного храма

    Верующие и священники УПЦ принесли цветы и свечи к месту снесенной часовни Десятинного храма в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) несут цветы и свечи, а также молятся на месте разрушенной в ночь с четверга на пятницу Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного мужского монастыря УПЦ.

    На видео, которое опубликовал адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман, показаны кадры, как православные молятся и поют пасхальные песни вместе со священниками на месте разрушенной часовни, передает РИА «Новости».

    Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, против которого украинские власти возбудили дело за разжигание межрелигиозной розни, принес цветы к снесенной часовне и призвал тех киевлян, которые еще не потеряли совесть, последовать его примеру.

    Ранее сообщалось, что в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонической Украинской православной церкви. Ночью оттуда на грузовиках вывезли иконы, настенные росписи и утварь. В УПЦ заявили, что список чудотворной иконы, который хранился в часовне, уцелел.

    В 2006 году недалеко от места, где находилась построенная в конце X века при князе Владимире Великом Десятинная церковь, УПЦ поставила палатку-скинию, в 2007 году построили деревянную часовню. В 2023 году министр культуры Украины Александр Ткаченко выступил за снос часовни.

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    17 мая 2024, 23:03 • Новости дня
    В Белом доме не поддержали атаки Киева американским оружием по России

    В Белом доме заявили, что не поддерживают атаки Киева американским оружием по территорииРоссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – приводит слова Кирби ТАСС

    Отмечается, что представители Госдепартамента и Пентагона подтвердили, что Вашингтон неизменно подчеркивает: передаваемое Киеву оружие должно «применяться на поле боя» и «на территории Украины».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак на свою территорию, подчеркнув, что подобные действия не останутся безнаказанными.

    По ее словам, 16 и 17 мая киевский неонацистский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие регионы России.

    Она подчеркнула, что Россия расценивает эти атаки как «грубое нарушение международного права» и «прямую угрозу безопасности» страны.

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    17 мая 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области

    Ганчев: Российские войска продвинулись в сторону Боровой в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвинулись в сторону поселка Боровая в Изюмском районе Харьковской области и улучшают там позиции, заявил глава области Виталий Ганчев.

    За несколько дней наступательных действий под контроль российских войск перешли 13 населенных пунктов в Харьковской области, есть успехи на Сватово-Купянском направлении, где ВС России продвинулись в сторону Боровой, следует из сообщения в Telegram-канале Ганчева.

    По его словам, российские войска продолжают улучшать там свои позиции.

    Ранее Ганчев сообщил, что ВС России освободили более 200 кв. километров в Харьковской области.

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    17 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Назван процент проблемных дронов ВСУ

    Esquire: У трети поступающих в ВСУ дронов есть проблемы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка третьей части дронов, которые поступают на вооружение украинской армии, работает плохо, заявил технический специалист по обслуживанию беспилотников 92-й штурмовой бригады ВСУ изданию Esquire.

    В ходе контроля качества примерно у 20-30% беспилотников есть проблемы, сказал собеседник Esquire, передает РИА «Новости».

    Один из операторов дронов заявил, что у ВСУ не достает артиллерийских боеприпасов, а беспилотники не могут их заменить. Многие вылеты дронов заканчиваются ничем.

    По данным издания, на каждый украинский дрон приходится около пяти беспилотников ВС России.

    Ранее в мае российские военные поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ.

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