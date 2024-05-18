Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».6 комментариев
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове прогремела серия взрывов, передает РИА «Новости».
Также воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят.