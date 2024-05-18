  • Новость часаМэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    46 комментариев
    18 мая 2024, 15:27 • Новости дня

    Путин провел телефонный разговор с Токаевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с прошедшим днем рождения.

    «В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения», – говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства.

    Кроме того, российский президент поделился впечатлениями о завершившемся вчера государственном визите в Китай.

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Токаеву, отметив его вклад в сотрудничество двух стран и личные товарищеские отношения.

    17 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского

    Путин: Для России легитимность Зеленского имеет значение в случае подписания документов

    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    «Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая – прим. ВЗГЛЯД), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – приводит его слова ТАСС.

    По словам российского лидера, источником сегодняшней власти в Киеве является государственный переворот.

    При этом на вопрос о легитимности, по словам Путина, прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

    Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» – продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят, не надо», – сказал российский лидер.

    Цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии, как подчеркнул Путин, заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер.

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    17 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    База для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в ходе государственного визита в Китай.

    Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    «У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Россия, подчеркнул Путин, не отказывалась от переговоров с Украиной – в отличие от Киева. Он напомнил, что это политики из Киева «вышли из переговорного процесса», как только были отведены войска из-под Киева. «Нас в очередной раз обманули», – передает ТАСС слова президента.

    «Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», – поделился президент России.

    «Очень важно, что мы не собираемся обсуждать «с центра поля» то, чего мы не знаем. Я же сказал, мы долго, почти полтора месяца, вели кропотливые переговоры сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов. Украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. Он сам по себе толстый, такой здоровый. На выжимке принципиальные вопросы изложены и были парафированы украинской стороной. Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать» – сказал Путин.

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    16 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине

    Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине

    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.

    Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

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    17 мая 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин об отправке военных Франции на Украину: Я же не французский президент

    Путин отреагировал на возможную отправку войск Франции словами «Я же не французский президент»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об отправке войск Франции на Украину.

    «Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом», – цитирует ТАСС слова президента.

    Также Путин назвал преждевременным вопрос о последствиях в случае отправки французских военных в зону СВО.

    При этом глава государства не стал анонсировать меры, которые Москва предпримет в качестве ответа на возможную отправку французских военных в зону СВО.

    «Вы сначала у него (президента Франции Эмманюэля Макрона) получите ответ на ваш вопрос. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», – заметил Путин.

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    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    17 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются показать Вашингтону хоть какие-то «успехи». Поскольку на линии боевого соприкосновения достижений нет, ставка делается на удары по территории России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России.

    «В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).

    Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.

    По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.

    «В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.

    «Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.

    «Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.

    Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.

    «Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.

    «Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.

    Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.

    Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.

    Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.

    Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.

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    15 мая 2024, 23:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл с государственным визитом в Китай

    Путин прибыл в Пекин
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.

    Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году, передает ТАСС.

    Путина у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Он проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Аэропорт президент России покинул на «Аурусе» с кортежем.

    В столице Китая состоятся переговоры лидеров двух стран. Путина сопровождают пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых структур, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

    Позднее запланирован визит в Харбин для участия в открытии VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Напомним, в ходе переговоров Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.

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    17 мая 2024, 09:19 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин на переговорах тет-а-тет подробно обсудили тему Украины

    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин Си Цзиньпин на переговорах с глазу на глаз очень подробно обсудили тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    «Очень подробно, это было в формате тет-а-тет», – приводит его слова ТАСС.

    По данным китайских СМИ, Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине.

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    17 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин назвал цель перестановок в кабмине

    Путин: Перестановки в кабмине направлены на достижение целей СВО

    Путин назвал цель перестановок в кабмине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Административные ресурсы страны должны быть направлены на достижение главной задачи – целей специальной военной операции (СВО), с этим связаны и последние назначения, заявил президент Владимир Путин по итогам госвизита в Китай.

    Объясняя назначение Андрея Белоусова министром обороны, Сергея Шойгу – секретарем Совбеза, а экс-министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – первым вице-премьером, Путин сказал: «Мы хотим сосредоточить административные ресурсы для достижения основной задачи, которая стоит сегодня перед страной – достижения нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции». Слова главы государства передает ТАСС.

    Путин заявлял ранее, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова является внедрение инноваций в Вооруженные силы России.

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    17 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России

    Российская ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России

    ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь российская система противовоздушной обороны и Черноморский флот успешно отразили атаки украинских беспилотников и катеров, уничтожив 102 дрона и шесть катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили 51 беспилотник над Крымским полуостровом, 44 – над Краснодарским краем, шесть – над Белгородской областью и один – над Курской областью.

    Также в течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали гражданские объекты в Новороссийске, силами ПВО подавлено более десяти украинских беспилотников. Также украинские войска с использованием беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе, из-за падения БПЛА на территории НПЗ произошел пожар.

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    15 мая 2024, 16:46 • Новости дня
    Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
    Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности России, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

    «Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами», – приводит его слова ТАСС.

    По мнению Путина, Шойгу «как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок».

    «С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил, это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой», – добавил Путин.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что при экс-министре обороны Сергее Шойгу была сформирована современная система вооруженных сил.

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    15 мая 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны
    Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министру обороны Андрею Белоусову необходимо максимально «открыть» ведомство, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса.

    Путин, обращаясь к Белоусову, отметил, что «надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно», передает ТАСС.

    «Имея в виду специфику министерства обороны, тем не менее по максимуму раскрыть министерство обороны для того, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боя нашими ребятами, нашими бойцами, нашими героями специальной военной операции», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что именно такой работой ранее занимался бывший министр обороны Сергей Шойгу, поэтому, по словам российского лидера, важно, чтобы Белоусов продолжил ту работу, которая была начата.

    Он также добавил, что Белоусову необходимо продолжать заниматься экономикой. «Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.

    Коментарии (11)
    17 мая 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин назвал задачи Белоусова во главе Минобороны

    Путин: Белоусову предстоит «раскрыть» Минобороны для инноваций

    Путин назвал задачи Белоусова во главе Минобороны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова является внедрение инноваций в Вооруженные силы России, заявил глава государства Владимир Путин сопровождающим его в поездке в КНР российским журналистам.

    Путин отметил, что прежний глава ведомства Сергей Шойгу уже сделал первые шаги в этом направлении, передает ТАСС.

    «Он (Белоусов) должен «раскрыть» Министерство обороны для инноваций, – сказал президент. – Сергей Кужугетович [Шойгу] уже предпринял определенные шаги в этом направлении, сделал первые шаги».

    Белоусову также предстоит «раскрыть» ведомство для работы с научными центрами, участниками экономической деятельности и производителями необходимых для создания военной техники изделий и компонентов, добавил Путин.

    Он назвал Белоусова одним из лучших экономистов в стране, способным координировать деятельность Минобороны со всеми министерствами и ведомствами страны, а также с регионами.

    Путин также отметил важность назначения экономиста на пост главы оборонного ведомства: «Расходы на всю силовую составляющую выйдут где-то за 8% [ВВП]. А в этой системе Министерство обороны играет ключевую роль».

    От расходов Минобороны зависят расходы других силовых ведомств, так как оно «прежде всего осуществляет какие-то закупки, а другие силовые ведомства покупают за ними», добавил президент.

    Ранее Путин рассказал о работе Шойгу на должности секретаря Совбеза.

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    16 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином

    Первый день визита Путина в КНР завершился неформальной встречей с Си Цзиньпином

    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».

    Встреча началась с прогулки по парку и чаепития, а продолжилась неформальным обедом, к которому присоединились еще по четыре человека с каждой стороны, передает ТАСС.

    От России на обеде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

    Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина.

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