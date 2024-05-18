Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».0 комментариев
Радикалы попытались сорвать лекцию премьер-министра Грузии
Группа молодых радикалов из «Единого национального движения» попыталась в субботу сорвать еженедельную лекцию премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на юрфаке Тбилгосуниверситета, развязав драку со студентами, пришедшими на встречу с главой правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Отмечается, что на место была вызвана полиция, которая разняла драку, в итоге лекция состоялась.
Организаторы акции сообщили, что «премьер не имеет права проводить лекции после принятия «русского» закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого 14 мая в третьем чтении.
Студенты, которые хотели посетить лекцию, заявили Общественному ТВ Грузии, что «провокаторы получили должный ответ».
Накануне Ираклий Кобахидзе предложил молодежи, протестующей против закона, выделить десять представителей для встречи с ним. Однако радикальные молодежные организации, которые по большей части финансируются из-за рубежа и поэтому критикуют закон «О прозрачности», не соглашаются на диалог.
Ситуация в Тбилиси продолжает оставаться напряженной, в течение нескольких недель молодежные организации регулярно проводят митинги протеста, блокируют центральные магистрали и вступают в противодействие полиции.
В частности, задержаны десятки человек за попытки штурма парламента и сопротивление полиции.
Власти предложили предоставить аргументированные замечания и заверили в готовности внести их в закон.
Напомним, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что США введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет «подорвана демократия».