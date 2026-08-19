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    Россия и Украина обрели разные символы духа
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Посольство потребовало от Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    В ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля с 1 сентября
    Лихачев анонсировал строительство атомной электростанции в Мьянме
    Кулеба заявил о достижении Киевом потолка международной поддержки
    ВС России нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    19 августа 2026, 06:53 • Новости дня

    Над Ростовской областью уничтожили 10 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду в Ростовской области поразили около 15 беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около полутора десятков БПЛА в пяти районах области: Кашарском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Каменском», – указал губернатор в Max.

    Он добавил, что пока данных о пострадавших и о разрушениях на земле не поступали.

    17 августа над территорией Ростовской области силы ПВО поразили свыше 50 украинских БПЛА.

    Несколькими днями ранее российские военные нейтрализовали около 20 дронов в небе над регионом.

    8 августа средства над Ростовской областью уничтожили более 30 дронов над пятью районами области.

    18 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красноподолье, а Южная группировка зачистила Ореховатку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Сергеевки, Новоандреевки, Райского, Матяшево и Новогришино ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Ореховатку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никоноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, американский бронетранспортер М113, девять бронмашин, включая HMMWV и два канадских бронеавтомобиля Senator. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Ольшанки, Малой Рыбицы, Хотени, Ямного и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Пунктов Белаши, Рубежного, Кудиевки и Казачьей Лопани.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Студенками, Подлиманом, Нижней Журавкой Харьковской области, Маяками, Святогорском, Крымками и Сидорово ДНР.

    Потери противника при этом составили более 220 военнослужащих и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    Днем ранее ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    А до этого они освободили Рыбальское в Запорожской области.

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    18 августа 2026, 12:46 • Новости дня
    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авиация Воздушно-космических сил успешно поразила боевой самолет МиГ-29 противника в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Воздушно-космические силы России поразили украинский боевой самолет МиГ-29, передает Минобороны России.

    Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали десять управляемых авиабомб. Также были перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки теплоэлектростанция украинской энергетической компании ДТЭК полностью остановила выработку электроэнергии, сообщили в компании.

    Нанесен массированный удар по теплоэлектростанции украинской энергетической компании ДТЭК, в результате она полностью остановила выработку электроэнергии, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Оборудование критического объекта получило значительные повреждения, что сделало невозможным дальнейшую генерацию. Представители компании официально подтвердили факт масштабных разрушений в своем заявлении, отметив, что с начала спецоперации их станции подвергались ударам более 230 раз.

    Славянская ТЭС получила критические повреждения после ударов российских войск.

    В начале июня украинская компания ДТЭК сообщила о существенных разрушениях оборудования на одной из своих теплоэлектростанций.

    Несколькими днями ранее энергетические объекты этого холдинга в Киеве пострадали в результате ночных взрывов.

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    18 августа 2026, 21:49 • Новости дня
    Выехавшим за рубеж украинским пенсионерам решили перестать выплачивать пособия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинским пенсионерам, выехавшим за рубеж, решили перестать выплачивать социальные пособия, сообщили в силовых структурах.

    «Пенсионный фонд Украины предупредил выехавших за рубеж пенсионеров, что в ближайшее время во многих странах могут прекратиться выплаты социальных пособий», – уточнил источник, передает РИА «Новости».

    Официальной причиной такого решения называют отсутствие необходимых межгосударственных соглашений. Однако в действительности государство идет на этот шаг из-за тотального дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года многие украинские пенсионеры-переселенцы столкнулись с прекращением выплат.

    Ранее Пенсионный фонд Украины отказался платить пенсии почти 300 тыс. внутренне перемещенных лиц из-за непрохождения физической идентификации.

    В прошлом году Всемирный банк отметил падение реальных заработков наиболее уязвимых украинских домохозяйств более чем на 30%.

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    18 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    The Telegraph: Россия масштабно расширила сеть баз ударных беспилотников

    The Telegraph: Россия построила десять новых баз для ударных дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Спутниковые снимки зафиксировали масштабное строительство новых пусковых установок для российских ударных дронов, способных нести более тяжелые боевые части.

    Россия расширяет специализированную инфраструктуру для запуска ударных беспилотников большой дальности, передает The Telegraph.

    Журналисты издания, опираясь на коммерческие спутниковые снимки и анализ компании DroneSec, выявили как минимум 10 российских объектов с новыми или расширенными пусковыми площадками.

    В ходе расследования было обнаружено не менее 59 пусковых направляющих. Около 20 из них оказались достаточно длинными для запуска новых беспилотников типа «Герань». Данные из открытых источников свидетельствуют, что семь из десяти объектов уже использовались для атак на Украине.

    Некоторые объекты были переоборудованы из существующих военных баз, другие построены в отдаленных районах. В Орловской области спутники зафиксировали 16 пусковых позиций, а также десятки дронов и складские помещения. Некоторые объекты способны хранить более тысячи беспилотников.

    Более длинные направляющие связывают с новыми вариантами «Герань-4» и «Герань-5». По данным украинской разведки, реактивный дрон «Герань-5» имеет длину около шести метров и размах крыльев около 5,5 метра. Полезная нагрузка составляет примерно 90 килограммов, а дальность полета достигает почти тысячи километров.

    Расширение инфраструктуры происходит на фоне резкого роста производства дронов в России. С января по март 2026 года Россия выпустила около 16 тыс. беспилотников большой дальности, что на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Представитель НАТО заявил изданию: «Беспилотники фундаментально изменили характер современной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса рассказала о секретных российских базах беспилотников дальнего действия.

    Украинская армия начала применять британские дроны для атак вглубь территории России.

    Европейские страны сделают упор на поставки беспилотных аппаратов Киеву вместо крылатых ракет.

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    18 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Кулеба заявил о достижении Киевом потолка международной поддержки

    Tекст: Вера Басилая

    Украина «достигла потолка» международной поддержки и не получит от Запада больше текущих объемов помощи, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    Кулеба заявил, что Украина исчерпала возможности для увеличения международной поддержки и не получит от Запада больше текущих объемов помощи, передает ТАСС.

    «С точки зрения международной поддержки мы достигли потолка. На сегодняшний день я не вижу, откуда возьмется больше», – заявил экс-министр в интервью одному из YouTube-каналов. Он пояснил, что текущая поддержка и так носит беспрецедентный характер, продолжаясь уже пять лет и исчисляется десятками миллиардов долларов и евро.

    Политическая турбулентность и экономические проблемы в Европе, а также отсутствие у США желания финансировать Киев ограничивают дальнейшую помощь, отметил Кулеба. Он подчеркнул, что украинским властям необходимо крайне внимательно оценивать перспективы внешней поддержки. Кроме того, Кулеба предупредил о нарастающем недовольстве внутри страны, прогнозируя, что зимой гнев общества достигнет максимума.

    Весной прошлого года бывший глава украинского МИД указал на отсутствие надежной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что невыполнение доходной части бюджета Украины и замедление экономики грозят пропастью в финансовой политике.

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    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    18 августа 2026, 14:36 • Новости дня
    МИД обвинил Запад в поддержке провокаций «банды Зеленского» против ЗАЭС
    МИД обвинил Запад в поддержке провокаций «банды Зеленского» против ЗАЭС
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политическая поддержка западных стран толкает киевские власти на опасные авантюры, угрожающие глобальной ядерной безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Постоянная поддержка со стороны западных государств провоцирует Киев на создание угроз ядерной безопасности, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что подобные действия могут привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

    «Все это было бы невозможно, если бы не постоянная политическая поддержка стран Запада, оказываемая Зеленскому и его обезумевшей от ощущения собственной безнаказанности банде», – заявила дипломат. Она добавила, что украинские власти превращают руководство международных организаций в мишень.

    Ранее Украина сорвала визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. По данным министерства, Киев прямо пригрозил, что не гарантирует безопасность главы организации при его проезде через российскую территорию. При этом Россия заранее согласовала все детали поездки и предоставила необходимые гарантии.

    Министерство иностранных дел России предупредило о риске масштабной радиационной катастрофы на Запорожской АЭС.

    Мария Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отсутствие прямого осуждения киевского режима.

    В Кремле назвали террористическую активность Украины вокруг ядерного объекта крайне опасной.

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    18 августа 2026, 12:11 • Новости дня
    Украинские боевики «освятили» знамена у гроба нациста Коновальца

    Украинские боевики освятили знамена у гроба нациста Коновальца

    Украинские боевики «освятили» знамена у гроба нациста Коновальца
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики из террористической организации «Азов» (запрещена в России) приложили стяги своих подразделений к останкам пособника нацистов Евгения Коновальца, привезенным на Украину из Роттердама для перезахоронения.

    Члены запрещенной в России террористической организации устроили акцию в одном из униатских храмов украинской столицы, передает РИА «Новости».

    «Хоругви подразделений 1-го корпуса НГУ «Азов» торжественно освящены у гроба полковника Коновальца», – говорится в сообщении боевиков. Один из участников церемонии назвал пособника нацистов героем нации.

    Останки главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) эксгумировали в Роттердаме 11 августа 2026 года. Прах временно разместили в церкви. Впоследствии его планируют захоронить на военном мемориальном кладбище в Киевской области.

    В первой половине 1930-х Коновалец организовал серию убийств советских и польских деятелей. Известно, что он дважды встречался с Адольфом Гитлером. Перезахоронение террориста вызвало протест даже в Польше.

    Батальон радикалов, использующий нацистскую символику, был создан на Украине в 2014 году. Боевики подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей, которых они использовали в качестве живого щита.

    Ранее боевики террористической организации «Азов» провели торжественное прощание с Евгением Коновальцем в Киеве.

    Несколькими днями ранее останки главаря ОУН извлекли из могилы в нидерландском Роттердаме.

    В середине июля правительство Украины распорядилось перенести прах националиста на военное мемориальное кладбище в Киевской области.

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    18 августа 2026, 12:29 • Новости дня
    Посол России заявил о теневых поставках сербского оружия Киеву

    Посол Боцан-Харченко заявил о теневых поставках сербского оружия Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные власти Сербии отказываются от военной поддержки киевского режима, однако ранее фиксировались случаи утечки вооружений через нелегальные каналы, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

    Сербия не поставляет вооружения украинской армии напрямую, но существуют риски использования серых схем, передает ТАСС.

    «Естественно, этой практики и не было и она не возобновится со стороны официального руководства Сербии и по официальным каналам», – подчеркнул российский посол Александр Боцан-Харченко. Дипломат отметил полное понимание Белградом сложности ситуации и отсутствие намерений помогать Киеву.

    Ранее появление сербского оружия в зоне спецоперации на Украине становилось причиной напряженности между странами. Боеприпасы и техника попадали к противнику окольными путями через различные теневые каналы. Отследить подобные маршруты в текущих условиях крайне тяжело.

    Президент республики Александар Вучич предпринял значительные усилия для решения проблемы. Глава государства взял под строгий контроль всю оружейную сферу страны. Сейчас между Москвой и Белградом налажен прозрачный обмен данными по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александар Вучич опроверг обсуждение военного сотрудничества с Владимиром Зеленским.

    Осведомленный источник сообщил о поставках сербской продукции военного назначения украинской армии через третьи страны.

    Ранее глава государства заявил об отсутствии прямого экспорта оружия Киеву.

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    18 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Зеленский предложил назначить Евгения Хмару главой Минобороны Украины
    Зеленский предложил назначить Евгения Хмару главой Минобороны Украины
    @ ssu.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Евгения Хмару на должность главы министерства обороны страны. Об этом свидетельствуют материалы обсуждения кандидата с парламентскими фракциями, опубликованные депутатом Ярославом Железняком.

    Кроме того, на пост министра иностранных дел предложен Андрей Сибига. В настоящее время оба кандидата исполняют обязанности руководителей соответствующих ведомств, однако формально их кандидатуры еще не внесены в Верховную раду, передает ТАСС.

    Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что Андрей Сибига имеет высокие шансы получить необходимую поддержку депутатов для утверждения в должности.

    При этом перспективы Евгения Хмары оцениваются с осторожностью. Ожидается, что голосование по обоим кандидатам состоится 19 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности главы военного ведомства.

    На следующий день украинский кабмин назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности руководителя министерства иностранных дел.

    У здания Верховной рады в Киеве прошел митинг против отставки предыдущего министра обороны Михаила Федорова.

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    18 августа 2026, 17:29 • Новости дня
    В Кремле исключили заморозку конфликта на Украине по линии фронта

    Ушаков заявил о невозможности заморозки СВО по линии фронта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии соприкосновения, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Позиция Москвы по ситуации на Украине не допускает заморозки конфликта по линии фронта, заявил «Вестям» помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Вы знаете нашу позицию, она исключает это», – подчеркнул Ушаков, отвечая на вопрос о возможности остановки боевых действий на текущих позициях сторон.

    Ранее российские власти неоднократно подтверждали готовность к мирному урегулированию. При этом подчеркивалось, что речь должна идти о прочном мире, а не о временной паузе. По словам президента России Владимира Путина, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров также исключил возможность остановки конфликта без долгосрочного урегулирования.

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    18 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье

    «Герани» поразили военные объекты в Киевской области и ТЭЦ на Украине

    Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по объектам в Киевской области, Запорожье и Славянске, вызвав пожары и перебои с электричеством, сообщили военкоры.

    Российские беспилотники атаковали ряд целей на территории Украины. По данным мониторинговых каналов, несколько групп дронов заходили к Киеву с северо-восточного направления. Отмечается, что часть беспилотников действовала в районе ТЭЦ-6, передает «Военное обозрение».

    Еще одна группа БПЛА нанесла удар по объекту в Броварах. Сообщается, что эта инфраструктура использовалась в интересах украинских вооруженных сил.

    Кроме того, российские дроны атаковали объекты в Запорожье. В результате ударов там начался пожар, зафиксированы перебои с подачей электричества. Поздним вечером 17 августа удар также пришелся по торговому центру «Декор» в Славянске, последствия которого зафиксированы на кадрах местных ресурсов.

    Во вторник в городе Бровары Киевской области во время действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов.

    Накануне российские беспилотники поразили склад дронов в Днепропетровской области. Несколькими днями ранее аппараты «Герань-4 сикер» атаковали крупный логистический узел под Броварами.

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    18 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    В Польше резко возросло число нападений на украинцев

    Tекст: Ольга Иванова

    За последний год количество агрессивных действий в отношении украинских граждан на польской территории увеличилось почти на треть на фоне исторических разногласий.

    Обострение ситуации подтвердил украинский посол в Варшаве Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА «Новости».

    «Мы, конечно, знаем эти цифры. Сейчас произошел рост очевидных случаев на 30% по сравнению с ситуацией в прошлом году», – сказал дипломат.

    Отношения двух стран традиционно омрачает вопрос трактовки Волынской резни. Польская сторона признала массовые расправы 1943–1945 годов геноцидом, возложив ответственность за них на украинских националистов из запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН-УПА.

    В этом году конфликт обострился после того, как Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении одного из главарей националистов и присвоил подразделению ВСУ имя героев УПА. В ответ Варшава лишила его высшей государственной награды – ордена Белого Орла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первую половину года польская полиция зарегистрировала 180 заявлений о преступлениях против украинцев.

    В конце июля премьер-министр Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.

    В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию украинских националистов.

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    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

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