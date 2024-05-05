Кабмин Израиля одобрил предложение о закрытии телеканала Al Jazeera

Tекст: Ольга Иванова

В своем посте он назвал телеканала «провокационным» и указал, что он «будет закрыт» в Израиле, передает РБК.

Парламент (кнессет) Израиля еще в апреле принял закон, который дает правительству временные полномочия ограничивать работу зарубежных медиа, если спецслужбы сочтут их угрожающими нацбезопасности.

Министр связи Шломо Кархи поручит израильским телекомпаниям прекратить вещание Al Jazeera. Кроме того, офисы телеканала в Израиле должны быть закрыты, а сайт должен быть заблокирован.

Международная организация Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Израиля не блокировать телеканал, чтобы сохранить в СМИ множество мнений.

Al Jazeera обвинила Нетаньяху в «подстрекательстве».