Убитого диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе»

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что Сурнов был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном Королеве, где его знали как опытного автомеханика, специализирующегося на японских автомобилях, передает РИА «Новости».

«Он занимался «япошками», хороший мастер был», – рассказал один из членов кооператива.

По словам знакомых, после объявления мобилизации Сурнов в один день покинул все дела и уехал из страны. «Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал после объявления мобилизации», – рассказал его знакомый.

В ФСБ сообщили, что Сурнов вернулся в Россию из Литвы в марте 2024 года.

«Его давно тут не было, года два, может. Видел (его), он такой был, сам по себе. Машинками занимался. Года два тут его не было. Я не помню (когда он уехал), он там был, потом исчез. Говорили, уехал куда-то в Литву», – пояснил другой знакомый Сурнова.

На странице жены Николая Ирины Сурновой в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России) местом жительства указан Вильнюс.

По словам знакомых, информация о причастности Сурнова к теракту и к готовившимся диверсиям стала для них неожиданностью. Источник добавил, что он продал гараж уже давно и уехал.

Ранее в ФСБ заявили, что рядом со схроном в Ленинградской области ликвидировали готовившего в России теракты агента военной разведки Украины, а до этого его пытались задержать в Подмосковье. По данным спецслужб, он планировал серию терактов в России, в том числе на объектах Минобороны.

В апреле в городе Чехове в Московской области ввели план «Сирена» из-за розыска возможного пособника террористов.