Бишимбаев в последнем слове в суде процитировал Гитлера

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове в суде

Tекст: Вера Басилая

Трансляция заседания ведется в YouТube на канале Верховного суда Казахстана. «Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Вот так и в моем деле», – заявил Бишимбаев. Он ошибочно приписал эти слова министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, хотя на самом деле их сказал Гитлер, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что адвокат потерпевших пытался разжечь социальную неприязнь за его «прошлые государственные должности, какие-то посты, которые занимал», чтобы отклонить от объективности и разжечь в присяжных ненависть. Бишимбаев назвал присяжных заседателей своей единственной надеждой на объективность.

В Казахстане завершилось судебное следствие по делу о гибели Салтанат Нукеновой – теперь стороны перешли к прениям. На заседании подозреваемый в убийстве экс-министр экономики Куандык Бишимбаев заявил, что признает вину, но лишь частично.

Брат убитой Салтанат Нукеновой Аитбек Амангельды рассказал, что незадолго до трагедии его сестра пыталась уйти от своего гражданского мужа Куандыка Бишимбаева из-за его постоянных измен.

Гособвинитель Айжан Аймаганова на судебных прениях заявила, что версия Бишимбаева о его невиновности рухнула после обнаружения в его телефоне видео, где он издевается над гражданской женой.