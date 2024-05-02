Прокурор Казахстана назвала фатальную ошибку Бишимбаева

Прокурор Аймаганова: Версия Бишимбаева о невиновности рухнула после обнаружения видео в его телефоне

Tекст: Дарья Григоренко

Она рассказала на судебных прениях по делу, которые транслируются в Youtube на канале Верховного суда Республики Казахстан, что, наблюдая за ходом процесса, все видят, как Бишимбаев искусно лжет, уходит от неудобных вопросов, демонстрируя внешнюю открытость, но при этом стараясь не ошибиться. Но, по словам прокурора, он допустил фатальную ошибку, и его версия о невиновности рухнула, после того, как в его телефоне были обнаружены видеозаписи, на которых он издевается над Салтанат, передает РИА «Новости».

«Предоставляя пароль к телефону, он забыл, что сам снимал эти видео, и они сохранились в памяти устройства. Почему он их не удалил? Вероятно, потому что делал подобное на регулярной основе и его бдительность притупилась», – отметила она.

Аймаганова также добавила, что, по данным следствия, смерть Нукеновой могла наступить из-за многочисленных ударов. Она обратила внимание, что из-за полученных травм Салтанат «погибала медленно».

В качестве доказательств прокурор продемонстрировала суду скриншоты видео с избиением девушки, которые, как было установлено, записал сам Бишимбаев.

Ранее брат убитой Салтанат Нукеновой, Аитбек Амангельды, рассказал, что незадолго до трагедии его сестра пыталась уйти от своего гражданского мужа, Куандыка Бишимбаева, из-за его постоянных измен.

Напомним, в Казахстане завершилось судебное следствие по делу о гибели Салтанат Нукеновой – теперь стороны перешли к прениям. На заседании подозреваемый в убийстве экс-министр экономики Куандык Бишимбаев, заявил, что признает вину, но лишь частично.