  • Новость часаРоссия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военные из России продолжили серию успехов в Африке
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    НАТО определило две «красные линии» для вступления в конфликт на Украине
    Блогеры высмеяли заявление Зеленского о Боге с украинским шевроном
    Лавров рассказал, как «опустил на землю» главу МИД Швейцарии из-за Зеленского
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    В Германии раскритиковали бегство ВСУ
    Чехия официально отозвала посла в России
    ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем с тротилом (фото)
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    30 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    11 комментариев
    6 мая 2024, 03:25 • Новости дня

    Задержаны подозреваемые в убийстве ополченца ДНР «Техаса»

    Задержаны подозреваемые в убийстве ополченца ДНР Рассела Бентли с позывным «Техас»

    Tекст: Денис Тельманов

    Главное военное следственное управление СК России задержало подозреваемых в убийстве американского добровольца Рассела Бентли с позывным «Техас», воевавшего на стороне ДНР. Об этом сообщил адвокат вдовы ополченца.

    «Назначена судебно-медицинская экспертиза по найденным останкам», – рассказал адвокат, передает «Российская газета».

    Он добавил, что из-за тайны следствия подробности дела обнародовать нельзя.

    Напомним, Рассел Бентли вступил в ряды ополченцев ДНР в 2014 году и участвовал в боях за донецкий аэропорт. В Донецке он женился, получил гражданство Российской Федерации и работал военкором.

    Бентли пропал 8 апреля во время обстрела Донецка. Позже было найдено его тело, и анализ ДНК подтвердил, что это останки Рассела Бентли.

    3 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    Украинскую диаспору в США шокировал разговор военных на русском

    В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке

    Tекст: Александра Юдина

    Представители украинской диаспоры в Вашингтоне шокированы тем, что приглашенные бойцы ВСУ, которые проходили реабилитацию в Штатах, начали разговаривать между собой на русском языке, сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

    По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.

    Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.

    Коментарии (17)
    4 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России

    США захотели уговорить G7 компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России помощь Киеву на 50 млрд долларов

    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США предлагают G7 предоставить Киеву помощь на сумму до 50 млрд долларов, а расходы компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России, сообщили источники.

    Как сообщает Bloomberg, США проводят переговоры с «близкими партнерами». Вашингтон хочет «возглавить группу союзников», которые выделят Киеву указанную помощь. При этом, сообщает Bloomberg, «огромные расходы» должны быть «компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США ведут соответствующие переговоры с G7. Вашингтон хочет, чтобы на саммите в июне страны G7 подписали соглашение по данному вопросу. Однако, как сообщает Bloomberg, переговоры проходят тяжело, заключение договоренностей может потребовать месяцев.

    Глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила информацию о переговорах: «В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку».

    Напомним, СМИ пишут, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. Главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

    Коментарии (9)
    4 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы

    Посол Антонов в ответ на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ предложил США предъявить доказательства по официальным каналам

    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал утверждения Госдепа о том, что российское ГРУ якобы причастно к кибератакам против стран Европы.

    Антонов в Telegram назвал заявления США «очередным образчиком мегафонной дипломатии» со стороны Вашингтона, который пытается «обвинить Россию во всех смертных грехах». Москва не раз указывала – если у США есть «какие-то подозрения», их необходимо «передавать по официальным каналам», сопровождая «фактами и доказательствами».

    Однако, как подчеркнул Антонов, Вашингтону нечем подкрепить «свои инсинуации». Он выразил уверенность, что те будут лишь «усиливаться по мере приближения выборов президента США», отвлекая американцев «от насущных проблем».

    Антонов указал, что «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» наносят ущерб международной информационной безопасности.

    Запад проводит «милитаризацию информпространства», а большая часть кибератак осуществляется с территории США, сказал Антонов. Он заверил, что «для России борьба с криминалом – приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности». Москва всегда была открыта для «обсуждения возникающих проблем», если диалог ведется на равноправной основе и остается неполитизированным, заявил он.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения. Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    Коментарии (4)
    5 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО

    Советник президента США Салливан заявил об ожидаемых им «российских прорывах» в зоне СВО

    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В предстоящий период ожидаются «российские прорывы», а в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Как пишет Financial Times, такое развитие событий предполагает, что на посту президента США останется Джо Байден, поскольку «любое новое наступление в 2025 году со стороны Украины будет зависеть» от увеличения финансирования со стороны США, передает РИА «Новости».

    Однако, как указывает издание, Дональд Трамп, также претендующий на пост президента, «скептично относится к помощи Украине» и хочет «быстро положить конец конфликту» путем переговоров.

    Напомним, Салливан указывал, что, хотя США и выделили Киеву средства на вооружение, ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.

    Коментарии (6)
    4 мая 2024, 00:27 • Новости дня
    Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины

    Адвокат Винника сообщил о согласии россиянина на сделку с прокуратурой США о признании вины

    Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
    @ Giorgos Zachos/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный в США россиянин Александр Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины по делу о создании биржи криптовалют BTC-e, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

    Защита ожидает, что приговор «будет меньше десяти лет». Бух заявил: «Решать судье, но мы чувствуем, что это отличный результат». Решение суда станет известно «через несколько месяцев», передает РИА «Новости».

    Как сообщил адвокат, до сделки Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы, возможный срок удалось снизить до «однозначной величины». Переговоры с прокурорами шли «несколько лет», заявил Бух.

    Напомним, в США Винника обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по версии США, отмывались миллиарды долларов. В 2022 году он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.

    Коментарии (5)
    3 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперты поспорили о сроках выхода американского контингента из Нигера

    Африканист Маслов: Пентагон попытается затянуть вывод войск США из Нигера

    Эксперты поспорили о сроках выхода американского контингента из Нигера
    @ Master Sgt. Michael Matkin/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вывод войск США из Нигера займет примерно два-три месяца. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала африканист Тамара Андреева. Она напомнила, что в такой срок уложились французы, покинувшие африканскую страну ранее. Несколько иную позицию высказал африканист Андрей Маслов. По его мнению, Пентагон будет всячески затягивать этот процесс. Ранее российские и американские военные оказались на одной базе в Нигере.

    «Решение о выводе американских военных с территории Нигера подтверждено обеими сторонами. Однако этот процесс небыстрый и займет некоторое время», – говорит Тамара Андреева, младший научный сотрудник Института Африки РАН. По ее оценкам, уход войск США с базы займет примерно столько же времени, сколько до этого потребовалось французам. Собеседница напомнила, что отношения между военными, пришедшими к власти в Ниамее, и Парижем накалились сразу после переворота летом 2023 года, а уже в сентябре Эммануэль Макрон объявил, что вывод войск будет реализован в период с октября по декабрь.

    «Французам удалось уложиться в этот срок, и последние военные покинули Нигер в конце 2023 года. Численность их контингента составляла примерно 1,5 тыс. человек, в то время как американских военных сейчас незначительно меньше – около 1 тыс. человек. Соответственно, можно ожидать, что уход американских военных с базы в Нигере займет примерно два-три месяца», – уточнила Андреева.

    «При этом на место солдат США уже приходят Вооруженные силы России», – добавила спикер. По ее словам, так же было и в Мали, когда на французские базы прибыли российские военные. «Ниамей заинтересован в том, чтобы российские специалисты тренировали ВС Нигера», – уточнила специалист.

    Она указала, что Россия и Нигер сотрудничали и до недавних событий, которые способствовали закреплению российских позиций в Сахеле. «Например, Москва поставляла военные вертолеты, а в 2017 году между сторонами были заключены соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, которые предусматривают поставку продукции военного назначения, совместную подготовку войск и обмен опытом по борьбе с терроризмом. Сейчас Россия расширяет и углубляет сотрудничество с африканской страной в области безопасности и обороны», – детализировала Андреева.

    На этом фоне Москве важно – в том числе, и в информационном поле – подчеркивать различия российской и американской моделей сотрудничества, считает Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. «Американцы требуют от африканских стран делиться суверенитетом, они вмешиваются в их внутреннюю политику, процессы принятия решений. Россия же, напротив, заинтересована в укреплении самостоятельности государств Африки», – отметил он.

    Собеседник не исключает, что Пентагон может затянуть с выводом войск из африканской страны. «Американцы способны прощаться и не уходить еще какое-то время, ожидая, возможно, перемен конъюнктуры в Ниамее», – допустил Маслов. Он также не исключает, что в рядах вооруженных сил Нигера немало выпускников американских академий, через которых продолжится работа, направленная на сдерживание растущего российского влияния.

    Ранее военнослужащие из России разместились на авиабазе 101 в Нигере, где также находятся войска США. Ситуация возникла на фоне решения Ниамея о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью. В то же время в стране начали появляться российские военные специалисты, предположительно, связанные с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте, сообщает РБК.

    По информации Reuters, власти Нигера уведомили Вашингтон, что около 60 российских военных будут располагаться в стране. При этом, по словам собеседника агентства, США дали понять, что американские военнослужащие не могут находиться на базе с российскими.

    Один из источников CNN пояснил, что россияне используют отдельный ангар на авиабазе, и это «не такая уж и большая территория». Собеседник Reuters назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». «Американские и российские войска оказываются в непосредственной близости друг от друга в то время, когда военное и дипломатическое соперничество двух стран становится все более острым из-за конфликта на Украине», – пишет агентство.

    Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил информацию о присутствии российских военнослужащих на авиабазе, где находятся американские войска. «Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике. Мы продолжим за этим следить. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», – приводит ТАСС слова главы Пентагона. 

    Сообщения о том, что силы РФ находятся в Нигере, прокомментировал Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать. «Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», – сказал пресс-секретарь президента России.

    Напомним, в марте правительство Нигера объявило о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США. К такому развитию событий привело поведение официальной делегации Госдепа, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.

    Коментарии (2)
    4 мая 2024, 15:08 • Новости дня
    В Польше забили тревогу из-за предупреждения России о размещении ЯО США

    Tекст: Александра Юдина

    В Польше боятся за будущее Польши после предупреждения России о размещении американского ядерного оружия на территории страны, пишет издание Mysl Polska.

    Редакция задалась вопросом, что может случиться с Польшей после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию, передает РИА «Новости».

    «Выживем ли мы как нация?» – замечает издание.

    Газета ВЗГЛЯД спрогнозировала, что американское ядерное оружие взрывает польское общество.

    Коментарии (3)
    4 мая 2024, 07:56 • Новости дня
    США решили потратить на защиту Украины от глушилок GPS 23,5 млн долларов

    Пентагон решил потратить 23,5 млн долларов на технологию против глушилок GPS для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон выбрал исполнителя контракта на 23,5 млн долларов по закупке для Украины технологии против глушилок GPS, сообщает ведомство.

    Контракт «для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS» достался Scientific Applications and Research Associates Inc. Технологию хотят внедрить в комплекты артиллерии. Уточняется, что речь идет о контракте, который предусматривает «продажу военной техники Украине», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что эффективность американских высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наведением упала с 70% до 6%, это произошло после того, как российские войска стали активно использовать системы РЭБ вдоль линии фронта.


    Коментарии (0)
    3 мая 2024, 07:45 • Новости дня
    В Пентагоне заявили, что отслеживают ситуацию на базе в Нигере

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон следит за ситуацией на базе в Нигере, заверяя, что находящиеся в отдельном комплексе ВС России не имеют доступа к силам США и технике.

    По словам главы Пентагона Ллойда Остина, в фокусе внимания всегда находятся безопасность и защита американских сил, а россияне находятся в отдельном комплексе, не имея доступа к американской армии, передает ТАСС.

    Ранее российские военнослужащие разместились на территории авиабазы 101 в Нигере, где также дислоцированы американские войска.

    Коментарии (0)
    3 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    США сняли санкции с авиакомпании Emperor Aviation

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов США вывело из-под действия антироссийских санкций мальтийского оператора деловой авиации Emperor Aviation.

    Авиакомпания, по данным Минфина США, связана с дочерью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Гульнарой Керимовой. Санкции были введены в ноябре 2022 года, однако одновременно с этим США выпустили генеральную лицензию, разрешающую компании «сделки, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обеспечения безопасности гражданской авиации», передает ТАСС.

    В санкционный список также были включены семь самолетов бизнес-класса, принадлежащих Emperor Aviation.

    Ранее США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне.

    Коментарии (0)
    4 мая 2024, 06:30 • Новости дня
    Госдеп заявил о важности сотрудничества России и США по вопросам космоса

    Tекст: Антон Антонов

    США и России необходимо продолжать сотрудничество по вопросам космоса, «насколько это возможно», заявила помощница главы Госдепа Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила на мероприятии, которое касалось утверждений США о том, что Россия якобы хочет установить оружие в космосе. Как заявила Стюарт, сторонам «важно продолжать сотрудничество», передает РИА «Новости».

    Напомним, США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе.


    Коментарии (0)
    3 мая 2024, 09:35 • Новости дня
    Депутат: США набирают в России журналистов для информационной войны

    Депутат Пискарев: США набирают в России журналистов для информационной войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что подконтрольная США организация «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ) набирает российских журналистов для ведения против России информационной войны.

    Пискарев уточнил, что набор начался 1 мая, журналистам предлагают специальную стипендию, получатели которой будут заниматься подготовкой по ведению информационной войны против нашей страны и разжиганию цветных революций, передает ТАСС.

    Он также добавил, что соискателям следует помнить об ответственности за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России, в том числе и за прохождение такого обучения.

    В Госдуме напомнили также, что те, кто ранее уже подвергался административному наказанию за сотрудничество с нежелательной организацией, могут быть привлечены и к уголовной ответственности. За это может грозить до четырех лет лишения свободы.

    Как заявляла в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова, в НАТО создают центры отслеживания и сбора разведданных для нанесения ударов по критической информационной инфраструктуре России, эти центры расположены вдоль российских границ – в Эстонии, Латвии.

    Коментарии (0)
    3 мая 2024, 14:02 • Новости дня
    В постпредстве России при ОЗХО отвергли обвинения в применении химоружия

    Tекст: Александра Юдина

    Обвинения России в применении химоружия безосновательны, страна избавилась от всех своих запасов отравляющих веществ, сообщили в постоянном представительстве России при ОЗХО.

    Из сообщения следует, что обвинения Соединенных Штатов в применении Россией химоружия не имеют оснований, передает ТАСС.

    По информации представительства, деятельность США дискредитирует ОЗХО и направлена на замену международного права, такого как Конвенция о запрещении химического оружия, порядком, основанным на правилах».

    В Кремле обвинения США в адрес России из-за «химоружия» назвали голословными.

    Коментарии (0)
    3 мая 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит оборонное сотрудничество с Африкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва и государства Африканского континента заинтересованы в сотрудничестве по линии обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение США о том, что российские военные в Нигере расположились на одной базе с американскими военными.

    Россия и страны Африки развивают отношения во всех областях, включая оборонную, и Москва продолжит развивать эти отношения, сказал Песков, передает ТАСС.

    Пентагон заявлял, что российские военнослужащие разместились на территории авиабазы 101 в Нигере, где также дислоцированы американские войска. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин заявил, что у ВС России в Нигере нет доступа к силам США и технике.

    Коментарии (0)
    6 мая 2024, 03:10 • Новости дня
    Лавров: Запад сколачивает антироссийскую и антикитайскую коалицию

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны во главе с США пытаются мобилизовать антироссийскую и антикитайскую коалицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

    «Антироссийская – это немедленная задача. Антикитайскую они уже начинают «сколачивать» в преддверии того периода, когда Китай станет главной угрозой, как они его называют, главным противником. Уже начинают вводить санкции против Китая», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    По его словам, без российско-китайской «связки» на международной арене все было бы «гораздо хуже», поскольку Запад ощущал бы свою «полную безнаказанность и неподсудность».

    Лавров отметил, что Москва и Пекин сформировали во всех сферах комплекс отношений, которые «гораздо прочнее, крепче, надежнее, чем военные блоки прошлого века».

    «Мы являем собой дуэт, который существенно и позитивно влияет на международную ситуацию», – подчеркнул глава российского МИДа.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший во Францию, заявил, что Пекин и Париж намерены искать пути решения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул, что «понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев», а также выразил надежду на то, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу.

    Коментарии (0)
    Главное
    Захарова отреагировала на заявление Зеленского про шеврон на плече у Бога
    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    СМИ: Вашингтон приостановил поставки боеприпасов Израилю
    В Сети появились кадры инаугурационного Aurus Путина
    На Украине нашли способ избавиться от блэкаутов
    Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского

    Провалы ВСУ разочаровали западных кредиторов Украины

    «Их терпение начинает иссякать» – так американские СМИ описали требование частных кредиторов к Украине начать выплаты по госдолгу после каникул, которые длятся с 2022 года. Однако данная позиция вошла в противоречие с интересами США и их партнеров из ЕС. В чем заключается суть разногласий, о каких суммах идет речь и чем это может обернуться для Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    В западном саммите по Украине немало полезного для России

    Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии изначально задумывалась как политический удар по России. Но ситуация на фронте расставила все по местам: саммит, на котором представитель Москвы присутствовать не будет, в итоге принесет пользу именно России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский официально стал военным преступником

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Военные из России продолжили серию успехов в Африке

    Военное присутствие России в Африке стало неожиданно резко увеличиваться. В ЦАР российские специалисты «сшили страну», убедив мятежников разоружиться. В Нигере военные из РФ размещаются на американской секретной базе. В Чад тоже прибыли белые люди в форме без знаков отличия, которых приняли за россиян. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

    • Жаркая встреча военных России и США в Нигере

      В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............