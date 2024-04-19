  • Новость часаАмериканский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США помешали Киеву сохранить Украину
    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    Казахстан запретил ввоз и продажу вейпов и ужесточил контроль над медициной
    Михалков высказался об уехавших из России деятелях культуры
    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине
    В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР
    МВД предложило разрешить следователям получать доступ к звонкам без суда
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    5 комментариев
    19 апреля 2024, 20:39 • Новости дня

    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке

    Симоньян сообщила о гибели американского военного корреспондента Рассела Бентли

    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке
    @ @donbasstexac

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский журналист Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим «Спутником». Ужасно. Царство Небесное», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    64-летний Бентли, известный по позывному «Техас», с 2014 года жил в Донецкой народной республике и участвовал в ополчении. Он неоднократно заявлял о своей поддержке России и ее действий в Донбассе. Бентли называл Донецк своим домом и планировал «прожить здесь остаток своей жизни», передает РИА «Новости».

    Напомним, 12 апреля стало известно о пропаже американского военного корреспондента Рассела Бентли в Донецке.

    Ранее Рассел Бентли говорил, что обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией. Кроме того, в 2022 году Бентли сообщил, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных.

    19 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье

    Генерал Попов: Причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье мог стать «титановый пожар»

    Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, мог упасть из-за «титанового пожара», заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

    «С моей точки зрения, отказ двигателя мог произойти из-за «титанового пожара» двигателей. Такое встречается не часто, но бывает», – сказал Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

    «Титановый пожар» может вызвать разрушение подшипников основного вала двигателя, из-за чего лопатки компрессора или турбины начинают соприкасаться с металлическими частями внутри основного корпуса, выбивая искры, которые начинают плавить металл, пояснил генерал.

    «Потушить пламя системой противопожарной безопасности на самолете практически невозможно. То есть она тушится на какую-то секунду, а затем возгорание возобновляется. Пламя превращается в раскаленный металл, который может перерезать систему управления рулями высоты или элементами крыла», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Красногвардейском округе Ставропольского края упал самолет Ту-22М3, один из членов экипажа погиб, двое госпитализированы, четвертого ищут.

    Коментарии (13)
    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

    Коментарии (29)
    19 апреля 2024, 08:40 • Новости дня
    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег

    У подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве изъяты 44 млн рублей и 300 тыс. долларов

    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Александра Юдина

    В рамках расследования дела об убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы следователи столичного СК провели обыск в квартире подозреваемого.

    В Telegram-канале столичного СК указано, что в ходе ночного обыска были обнаружены и изъяты крупные суммы наличных денег – более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.

    Следствию предстоит установить происхождение этих средств, а также законность их получения и оборота.

    В данный момент следователи продолжают работу по расследованию преступления.

    Накануне в Москве произошло убийство из-за замечания о парковке. Подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший умер позже в больнице. Нападавший оказался жителем Закавказья. Как сообщали в ГСУ СК по Москве, по этому делу задержаны отец и друг подозреваемого.

    Коментарии (53)
    19 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве задержали
    Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве задержали
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичный главк Следственного комитета сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве москвича в ходе конфликта из-за парковочного места.

    «Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По информации источника агентства в правоохранительных органах, фигурант был задержан за пределами Московского региона. В ближайшее время его доставят на допрос.

    Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в прокуратуре Москвы.

    Напомним, преступление произошло в среду, подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший скончался в больнице. Ранее сообщалось о задержании отца и дяди предполагаемого убийцы. Установлено, что отец подозреваемого получил гражданство по фиктивному браку.

    Коментарии (66)
    19 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    Небензя заявил о практически полной изоляции США

    Небензя обвинил Вашингтон в попытке сломить волю палестинцев и заявил о практически полной изоляции США

    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

    Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

    Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

    Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

    Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.

    Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

    Коментарии (12)
    19 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

    Коментарии (5)
    19 апреля 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки

    МВД: Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали в Ростовской области

    Стало известно, где задержали подозреваемого в убийстве из-за парковки
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в убийстве москвича в результате конфликта из-за парковки на тротуаре был задержан на территории Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Сотрудники МВД и ФСБ задержали предполагаемого убийцу в станице Казанской Верхнедонского района Ростовской области, его доставляют в следственные органы, сообщила Волк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы был задержан за пределами Московского региона. До этого были задержаны отец и дядя подозреваемого. Установлено, что отец фигуранта получил гражданство по фиктивному браку.

    Коментарии (27)
    19 апреля 2024, 10:25 • Новости дня
    Погиб один из членов экипажа упавшего на Ставрополье самолета Ту-22М3
    Погиб один из членов экипажа упавшего на Ставрополье самолета Ту-22М3
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Погиб один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По данным губернатора, два других летчика госпитализированы, ведутся поиски четвертого члена экипажа.

    В своем Telegram-канале он указал, что третий член экипажа Ту-22М3 погиб, а поиски четвертого летчика продолжаются.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    В новостном Telegram-канале «Ставрополье с огоньком» опубликована видеозапись падения самолета.

    По данным Минобороны России, Ту-22М3 упал на Ставрополье в ходе боевого задания из-за технической неисправности, передает «Интерфакс».

    При этом в ведомстве заверили, что боекомплекта на борту не было.

    Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Практическая дальность полета равна 7 тыс. км. Могут использоваться в качестве носителей ядерного оружия.

    Напомним, в Красногвардейском округе в поле упал самолет Ту-22М3, летчики катапультировались. Два летчика с военного самолета госпитализированы.

    Коментарии (19)
    19 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез», сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.

    По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

    Коментарии (11)
    19 апреля 2024, 08:18 • Новости дня
    Танки Т-80БВМ с комплексом «Накидка» и козырьком сошли с конвейера
    Танки Т-80БВМ с комплексом «Накидка» и козырьком сошли с конвейера
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Танки Т-80БВМ нового образца теперь оснащаются комплексом «Накидка» и защитным козырьком уже на конвейере, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что глава ведомства Сергей Шойгу в ходе посещения предприятия в Омской области, где производятся танки и тяжелые огнеметные системы, ознакомился с ходом выполнения гособоронзаказа.

    Отмечается, что танки Т-80БВМ нового поколения сразу на конвейере оборудуются комплексом маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Таким образом, все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.

    Ранее сообщалось о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ.

    Коментарии (10)
    19 апреля 2024, 19:12 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине

    Палата представителей США на процедурном голосовании поддержала законопроект о помощи Украине

    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроекты, предусматривающие выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, введение допсанкций против Китая, а также изъятие активов России прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США.

    Документы, по сути, объединяют в единый пакет дополнительные ассигнования из федерального бюджета США на военные нужды трех стран, передает ТАСС. Инициативу по их оформлению в таком виде выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Первоначально президент США Джо Байден выступал против дробления запроса своей администрации на военную помощь, однако позднее одобрил предложение Джонсона.

    Ожидается, что уже в субботу пакет законопроектов будет рассмотрен Палатой представителей и поставлен на итоговое голосование, в случае принятия, он поступит на рассмотрение Сената Конгресса, где большинство принадлежит демократам. Демократическая фракция в верхней палате уже выразила готовность оперативно одобрить пакет. После этого законопроект будет подписан президентом Байденом и станет законом.

    Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о законопроекте о помощи Украине.

    Коментарии (25)
    19 апреля 2024, 14:29 • Новости дня
    Хинштейн: ФСБ задержала пытавшихся поджечь в Самарской области Ми-8 подростков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Самарской области задержали пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж несовершеннолетних жителей Тольятти, задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ, военной контрразведки и оперативники регионального ГУ МВД, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Подростки заявили, что действовали по заданию украинских спецслужб, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в Самарской области, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В 2024 году они подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и неработающий поезд на ж/д станции «Жигулевское Море».

    Дело завели по статье о теракте, подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК России.

    Напомним, в январе в МВД сообщали, что зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии.

    Коментарии (21)
    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва говорит о готовности к переговорам по Украине не ради «красного словца», однако разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским нет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что у России есть полная убежденность, что нам надо продолжать СВО. Москва действительно готова к переговорам, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам, передает слова министра радио Sputnik.

    При этом Швейцария не подходит в качестве площадки для переговоров по Украине, поскольку для России она превратилась из нейтральной в откровенно враждебную страну.

    Глава МИД подчеркнул, что в случае проведения новых переговоров Россия не будет делать пауз в боевых действиях на период их проведения.

    Лавров добавил, что властям Украины нет никакой веры, а президент Владимир Зеленский сам запретил себе переговоры.

    Реалии на земле стали «существенно другими», поэтому их необходимо учитывать. Речь идет не только о дислокации войск и линии соприкосновения, но и о наличии поправок в Конституцию, наличие четырех новых старых, исконно наших регионов.

    «То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и так далее», – заключил Лавров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульский договор, который готовился в марте 2022 года, может быть базисом для переговоров по Украине, но стоит учитывать, что за это время реалии изменились.

    Коментарии (22)
    19 апреля 2024, 16:10 • Новости дня
    Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий

    Путин включил Мединского вместо Сванидзе в группу по увековечению жертв репрессий

    Сванидзе исключен из группы по увековечению жертв репрессий
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналиста Николая Сванидзе исключили из состава рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, туда включен помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

    Из состава комиссии были исключены бывший начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) ВС РФ, Герой России, генерал Геннадий Жидко (умер в 2023 году), глава Совета при президенте по правам человека в 2010–2019 годах Михаил Федотов, а также экс-руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает ТАСС.

    При этом в число членов комиссии вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин, а также руководитель ГВПУ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

    Кроме того, занимавшего прежде пост первого замминистра труда Алексея Вовченко заменила действующий первый замглавы ведомства Ольга Баталин, а руководителя Русского музея Аллу Манилову сменил действующий первый замглавы Минкультуры Сергей Обрывалин.

    Коментарии (12)
    19 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Отец подозреваемого в убийстве из-за парковки получил гражданство по фиктивному браку

    Отец подозреваемого в убийстве из-за парковки получил гражданство России по фиктивному браку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отец Шахина Аббасова, которого разыскивают по подозрению в убийстве 24-летнего москвича после замечания из-за парковки на юго-востоке столицы, получил российское гражданство благодаря фиктивному браку, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, Низами Аббасов получил гражданство России по упрощенной схеме, так как был женат на россиянке. Он добавил, что, предположительно, брак был заключен фиктивно для приобретения гражданства, или, проще говоря, он его купил.

    Источник добавил, что квартира в жилом доме, возле подъезда которого было совершено убийство, была куплена Низами Аббасовым в ипотеку.

    Напомним, накануне в Москве произошло убийство из-за замечания о парковке. Подозреваемый напал с ножом на человека из-за перепалки о парковке на тротуаре. Пострадавший умер позже в больнице. Нападавший оказался жителем Закавказья. Как сообщали в ГСУ СК по Москве, по этому делу задержаны отец и друг подозреваемого. Следователи столичного СК провели обыск в квартире подозреваемого и нашли более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.

    Коментарии (17)
    Главное
    Президент ЦАР не исключил создания российской военной базы в стране
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации границы
    Следователи могут получить право приостанавливать денежные переводы
    НАТО посчитало законными удары Украины по военным целям в глубине РФ
    Киргизский банк решил прекратить прием переводов через «Сбербанк Онлайн»
    «Мебельный король» Сергей Зуев скончался в Москве
    Умер российский дипломат Владимир Казимиров

    Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей

    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности

    Перейти в раздел

    Самые наглые просьбы к КНР насчет РФ принадлежат Макрону

    Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом. Причем это нужно не России, а Западу, лидерам которого, уняв гордыню, приходится обращаться к Китаю с самыми разными просьбами, касающимися РФ. Особенно много хочет канцлер Германии Шольц, зато глава Франции Макрон гораздо наглее. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Красная армия заставляла немецких «языков» говорить

    19 апреля – годовщина одного из приказов Сталина, касающихся работы войсковой разведки Красной армии. Приказ имел прямое отношение к ключевому для Великой Отечественной разведывательному методу – захвату пленных («языков») противника. Однако как разведка заставляла немецких пленных раскрывать нужные сведения? Вовсе не насилием или угрозами – на это были другие, специальные методы. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия провоцирует этнические чистки русских в Совете Европе

    Сотрудники аппарата Совета Европы (СЕ) с российскими паспортами должны быть уволены, потому что якобы дискредитируют эту структуру. Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере на встрече с генсеком СЕ. В России Либиня-Эгнере объявлена в розыск по делу об уничтожении советских памятников в Прибалтике. Эксперты говорят, что подобные предложения министра не только противозаконны, но и копируют методы нацистов. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............