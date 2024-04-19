Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке

Симоньян сообщила о гибели американского военного корреспондента Рассела Бентли

Tекст: Дарья Григоренко

«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим «Спутником». Ужасно. Царство Небесное», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

64-летний Бентли, известный по позывному «Техас», с 2014 года жил в Донецкой народной республике и участвовал в ополчении. Он неоднократно заявлял о своей поддержке России и ее действий в Донбассе. Бентли называл Донецк своим домом и планировал «прожить здесь остаток своей жизни», передает РИА «Новости».

Напомним, 12 апреля стало известно о пропаже американского военного корреспондента Рассела Бентли в Донецке.

Ранее Рассел Бентли говорил, что обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией. Кроме того, в 2022 году Бентли сообщил, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных.