В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
В США рассказали о реакции людей на призывы лидеров к войне с Россией
Военкор Бентли: На Западе понимают глупость лидеров, призывающих к войне с Россией
Обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией, что приводит к снижению рейтингов многих западных политиков, заявил военный корреспондент из США Рассел Бентли.
Бентли уверен, что разумные люди на Западе понимают опасность, глупость и безнравственность своих лидеров, которые разжигают вражду с Россией. По мере того, по его словам, как Россия укрепляет свои позиции в экономике, политике, культуре и военной сфере, враги страны слабеют. Люди на Западе видят это и перестают поддерживать своих провальных лидеров, указал он, передает РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину и что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как словами о «поражении России» Макрон напугал Францию.
Позже президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил полную поддержку антироссийским заявлениям французского лидера Эммануэля Макрона и призвал «разрушить» Россию.