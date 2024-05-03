Захарова пообещала Западу сокрушительный удар возмездия за атаки на Крым

Захарова: Любые агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова отметила, что ВСУ «уже отметились применением по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS». Все выпущенные ракеты были уничтожены, указала она, передает ТАСС.



«После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста», - добавила Захарова.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.