Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.8 комментариев
Захарова пообещала Западу сокрушительный удар возмездия за атаки на Крым
Захарова: Любые агрессивные действия против Крыма получат сокрушительный удар возмездия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.
Захарова отметила, что ВСУ «уже отметились применением по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS». Все выпущенные ракеты были уничтожены, указала она, передает ТАСС.
«После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста», - добавила Захарова.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.