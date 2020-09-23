Во Франции раскрыли содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей «Новичка», сообщило издание Le Monde.

По словам источников французского издания, президент России «объяснил отсутствие официального расследования тем, что российским специалистам не были переданы данные французского и немецкого анализа», передает РИА «Новости».

«Господин Путин считает, что надо изучать и другие версии, например, версию, которая ведет в Латвию, поскольку изобретатель «Новичка» живет там», – говорится в статье.

Кроме того, по словам источников французского издания, Путин предположил, что Навальный мог отравиться, и сказал что «Новичок» – менее сложное вещество, чем принято думать. Со своей стороны Макрон отверг версию о латвийском следе и предположение о том, что Навальный мог отравиться сам.

Телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 14 сентября. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в беседе с французским коллегой подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером «требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А.Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами».

Во вторник французская журналистка Кристель Неан в блоге на AgoraVox заметила, что версия об отравлении блогера Алексея Навального якобы через бутылку с водой превращает его госпитализацию в «абсурдный фарс».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос России по инциденту с блогером.

В прошлый понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.