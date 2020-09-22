Французская журналистка заметила абсурдные странности в деле Навального

Версия об отравлении блогера Алексея Навального якобы через бутылку с водой превращает его госпитализацию в «абсурдный фарс», на это указала французская журналистка Кристель Неан в блоге на AgoraVox.

Она пояснила, что если бы яд действительно попал в организм из бутылки, то это произошло бы еще в гостиничном номере. Журналистка подсчитала, что в таком случае блогер был бы отравлен за два часа до вылета и за три часа до госпитализации, передает РИА «Новости».

Неан отметила, что поправиться после такого практически невозможно, так как вещество «Новичок», который, по утверждениям Германии, использовался якобы для отравления Навального, уже спустя несколько минут приводит к необратимым последствиям для организма даже при введении противоядия.

«Если бы Навального на самом деле отравили «Новичком», он был бы прикован к постели и находился в состоянии полного психического расстройства», – пишет Неан.

Она также указывает на то, что сторонники Навального взаимодействовали с бутылками, на которых якобы был яд, без какой-либо защиты, кроме резиновых перчаток, что невозможно.

«Нам говорят, что люди без защитных костюмов обращались с покрытой «Новичком» бутылкой и при этом никак не пострадали», – пояснила журналистка.

Неан также добавила, что немецкие специалисты заявляли о присутствии отравляющего вещества на руках Навального. Она полагает, что в таком случае должны были пострадать и члены экипажа самолета, которые также прикасались к блогеру без защиты, однако этого не произошло. Из этого журналистка делает вывод, что на бутылке и на руках Навального до прибытия в Омск не могло быть никакого яда.

В прошлый понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос России по инциденту с блогером.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.