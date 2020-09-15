Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу срочника Шамсутдинова

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля», – отметил он на своей странице в Facebook.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение.

Позднее сообщалось, что со стороны офицеров были зафиксированы неуставные отношения. Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по не реабилитирующим основаниям. Там было и превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения.