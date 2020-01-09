Число потерпевших в деле срочника Шамсутдинова выросло до восьми человек

В уголовном деле о неуставных отношениях в военной части, где служил Рамиль Шамсутдинов, удвоилось количество потерпевших – на дедовщину в части пожаловались еще четыре человека, рассказал отец срочника Салим Шамсутдинов.

«Факты неуставных отношений в части подтвердили еще четыре человека. Теперь в деле, если считать вместе с Рамилем, восемь потерпевших», – рассказал отец срочника в комментарии Ura.ru.

При этом, по его словам, потерпевших на самом деле еще больше, «просто многие боятся давать показания».

«Как я понял, обвиняемый по делу всего один. Мне кажется, что это кто-то из выживших при стрельбе», – добавил Салим Шамсутдинов.

Ранее Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.

Отец Шамсутдинова рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.