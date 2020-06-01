Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение

Тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части под Читой, предъявят обвинение в покушении на убийство, сообщил адвокат тюменца Равиль Тугушев.

Ранее стрелку вменяли только «Убийство».

«Ему было предъявлено обвинение по статье 105 (убийство). Обвинение разделили на две части, потому что двое человек выжили. Обвинение по статье 105 (убийство) осталось. Добавилась статья «Покушение на убийство», – передает URA.RU слова Тугушева.

Отец тюменского срочника Салим Шамсутдинов пояснил, что такие выводы юристы могли сделать после ознакомления с результатами психолого-психиатрической экспертизы, которую Шамсутдинов-младший прошел в январе в московском институте имени Сербского.

«Они (адвокаты) как раз должны были закончить ознакомление с результатами психиатрической экспертизы. О результатах они мне пока не сообщали, я с ними еще не созванивался», – рассказал он.

В октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

Напомним, 25 мая Салим Шамсутдинов рассказал, что Рамилю, застрелившему восемь сослуживцев, будет предъявлено новое обвинение после обнародования результатов психолого-психиатрической экспертизы.