Глава Камчатки обсудил развитие образования с педагогами края

Глава Камчатского края Владимир Солодов встретился с представителями образовательных учреждений региона. Педагоги озвучили проблемные вопросы, в том числе отток молодежи с полуострова. Также состоялась встреча со студентами и представителями активной молодёжи края.

«Я не считаю самоцелью, чтобы выпускники школ получали высшее образование на территории Камчатского края. Будем честными: мы не сделаем его конкурентоспособным по всем направлениям. Мы должны сфокусироваться в высшем образовании на тех направлениях, где мы можем сделать его российского и даже мирового уровня: это вулканология, исследование водных ресурсов, в какой-то степени сфера гостеприимства. Если наши выпускники будут уезжать в другие города России, этому надо только способствовать и одновременно делать так, чтобы потом они возвращались. Такие механизмы есть, они связаны с индивидуальной работой с каждым студентом, который уехал с территории края для получения высшего образования. Чтобы в процессе обучения у него уже было понимание, зачем ему возвращаться, куда он трудоустроится, как он может самореализоваться на территории Камчатского края», – передает официальный сайт края слова Солодова.

Также, по мнению педагогов, в крае необходимо развивать систему среднего профессионального образования. На встрече прозвучало предложение привлекать студентов в учебные заведения СПО с помощью повышенной стипендии. Глава региона отметил, что в первую очередь нужно улучшить качество обучения и престиж рабочих профессий. Он назвал эту цель одной из приоритетных, добавив, что планирует принять меры для ее достижения в ближайшее время, как и для того, чтобы выпускники гарантированно могли найти работу по специальности.

«Я задала вопрос о трудоустройстве выпускников вузов и среднеспециальных учебных заведений. Везде необходим стаж работы, устроиться очень тяжело. Владимир Викторович сказал, что для привлечения кадров и оставления их на территории края, скорее всего, будет реализована возможность для выпускников уже на уровне дипломной практики оставаться в учреждениях, где они будут работать», – отметила заведующая детским садом №63 в Петропавловске Елена Хоменко.

Отдельный блок вопросов касался благоустройства образовательных учреждений краевого центра, территории возле них и обустройства общественных пространств.

«Владимир Викторович услышал вопросы, которые касаются всех учреждений образования в части материально-технической базы: это и благоустройство территорий, и подъездные дороги. Я надеюсь, что этому будет уделено достаточное внимание краевых и муниципальных властей. И, возможно, их совместными усилиями... Если будет помощь края, наверное, мы сдвинемся с мертвой точки. Без финансирования мы не сможем решить материальный вопрос», – сказал директор петропавловской школы №1 Сергей Беликов.

Солодов отметил, что благоустройство территорий у школ и детских садов Петропавловска – вопрос местного значения, муниципалитет получает финансирование на эти цели. Возможно, дело в организации работы, считает глава региона. Он добавил, что намерен разобраться в ситуации, после чего правительство Камчатского края совместно с городскими властями выработает решение этого вопроса.

Также глава региона в День знаний встретился с камчатскими студентами и представителями активной молодёжи края. Обсуждали основную задачу - как остановить отток талантливой молодежи с Камчатки. Владимир Солодов подчеркнул, что здесь главный стимул — это возможность самореализации для молодых людей.

«В мегаполисах, таких как Москва, человек является частью большого муравейника. Да, комфортабельного, с разными возможностями, но при этом - ты лишь маленькая песчинка в этом механизме. На Камчатке же каждый из вас может сделать серьёзный вклад в развитие родного края. Мне кажется - это хорошая мотивация», — сказал Владимир Солодов.

Он добавил, что для повышения привлекательности региона намерен системно решать проблемы, которые больше всего волнуют жителей: это высокие цены, низкое качество здравоохранения, плохая городская среда и дороговизна транспорта.

Большое внимание в ходе обсуждений уделили вопросам международного сотрудничества и открытости Камчатки для людей со всего мира, возможности камчатским ребятам учиться в зарубежных вузах и повышать своё профессиональное мастерство в разных направлениях.

«Для меня крайне важно, чтобы каждый житель Камчатки имел возможность получить образование в лучших вузах России и мира и главное — потом вернулся на Камчатку. Нет цели сделать так, чтобы все учились на полуострове: у нас небольшое население, и, конечно, по всем направлениям мы не обеспечим образование мирового уровня. Поучившись в других городах, в других университетах, студенты должны для себя иметь ответ на вопрос, зачем им возвращаться на Камчатку. Уверен, вместе с нашей инициативной молодёжью мы найдем ответ на этот вопрос и Камчатка станет тем местом, где хочется жить и работать», — подчеркнул Владимир Солодов.

Студенты активно задавали вопросы главе региона, предлагали идеи для развития, а также указывали на проблемные вопросы как в сфере образования, так и в целом в жизни полуострова.

«Такие живые обсуждения мне нравятся. Порадовало, что на мероприятии были студенты, особенно те, кто уехал учиться в другие регионы и планируют вернуться обратно. Эту тему глава региона также поднимал. Очень обнадёживает, что общение было реально живым, Владимир Викторович, в частности, рассказывал и о своём студенчестве. Видна готовность сотрудничать для будущего прогресса», — заявил региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Антон Ковалёв.







