Белорусские власти оценили ущерб от беспорядков в Минске

Ущерб от беспорядков в Минске, по предварительным данным, превышает 500 тыс. белорусских рублей (14,9 млн рублей), сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Белоруссии Владимир Лебедь.

В частности, повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, плиточное покрытие, более сотни контейнеров, сообщает БелТА,

Также Лебедь подчеркнул, что все коммунальные службы Минска принимают незамедлительные меры по наведению порядка в городе.

По информации минздрава республики, погибших при протестах прошлой ночью нет. При этом 51 человек госпитализирован с травмами, в основном ушибами мягких тканей, травмами конечностей, грудной клетки, живота, передает РИА «Новости».

«Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Республики Беларусь с различными травмами госпитализирован 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», – сообщили в пресс-службе минздрава.

В ведомстве уточнили, что нескольким пациентам потребовалось проведение операций, сейчас из состояние стабилизировано.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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