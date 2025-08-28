Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
В Сети распространились видео с покидающими Украину мужчинами от 18 до 22 лет
Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали массово покидать территорию Украины в первый день после вступления в силу постановления Кабмина, разрешающего им пересечение границы, сообщили СМИ.
На видео, опубликованных изданием «Страна» и его Telegram-каналом, молодые люди делятся эмоциями и рассказывают о своих поездках. Один из мужчин говорит: «Я уже в Польше, я думал, это неправда», передает РИА «Новости».
На других записях группы друзей готовятся к выезду за пределы Украины, отмечая, что «настал этот момент. Будем выезжать в Польшу». Очереди на пунктах пропуска в основном состоят из молодых мужчин, что подтверждается кадрами с границы. Некоторые рассказали, что не смогли выехать ночью, но утром пересечь границу у них получилось.
При этом на Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет, но во время военного положения мужчинам от 18 лет был запрещен выезд из страны. В результате многие семьи вывозили своих сыновей до наступления совершеннолетия, чтобы избежать ограничений. Новое разрешение уже привело к заметному оттоку молодежи с Украины.
Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с момента вступления в силу новых правил молодые мужчины от 18 до 22 лет получили возможность покидать территорию Украины, и уже появились первые выехавшие.
Накануне в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий тюремное заключение за попытку выезда на территорию России или Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. С начала 2025 года украинские пограничники остановили более 13 тыс. человек при попытке незаконно пересечь границу.