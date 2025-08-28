Мужчины от 18 до 22 лет начали массово выезжать с Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали покидать Украину в первый же день после вступления в силу нового разрешения, передает ТАСС.

Демченко заявил: «С сегодняшнего дня эта норма заработала, и уже у пограничников имеются первые желающие пересечь границу. Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины». До этого момента мужчинам с 18 лет был запрещен свободный выезд в связи с военным положением и мобилизационным возрастом в 25 лет, что ранее приводило к массовому вывозу несовершеннолетних родителями.

Ранее Владимир Зеленский поручил упростить правила пересечения границы для мужчин 18–22 лет, но Кабмин не успел принять постановление в срок. Позже депутаты Верховной рады внесли законопроект о разрешении выезда для мужчин до 24 лет.

В результате премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 26 августа о принятии постановления, которое официально вступило в силу 27 августа и разрешило выезд мужчинам 18–22 лет.

