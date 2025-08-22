На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку незаконного выезда за границу

Tекст: Вера Басилая

Инициатором закона выступила премьер-министр Юлия Свириденко, это уточняется в карточке документа на сайте парламента. В настоящее время за такие действия предусмотрен лишь штраф до 206 долларов или арест до пятнадцати суток, передает ТАСС.

Согласно пояснительной записке, планируется увеличить штрафы за попытку незаконного выезда из страны до 51-170 тыс. гривен, что составляет примерно 1,2-4,1 тыс. долларов. Кроме того, нарушителей смогут наказать лишением свободы на срок до трех лет. За повреждение пограничной инфраструктуры при попытке бегства предусмотрено дополнительное наказание – еще до трех лет тюрьмы.

Ранее более 300 украинских спортсменов не вернулись на Украину из-за мобилизации.

Член сборной Украины по спортивной рыбалке отказался возвращаться на Украину.

Более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году.