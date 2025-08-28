В ЛНР обновили 80 учебных заведений к учебному году

Tекст: Ольга Иванова

В мероприятии принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник, который отметил интеграцию республиканской системы образования в российское образовательное пространство и дальнейшее обновление инфраструктуры благодаря программе социально-экономического развития. По его словам, регионы-шефы оказывают существенную помощь в обновлении учебных заведений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обсуждались нововведения в образовательных программах, которые вступят в силу с 1 сентября. Особое внимание уделили национальному проекту «Молодежь и дети», а также модернизации и оснащению школ новым оборудованием на сумму более 800 млн рублей. Министр образования ЛНР Иван Кусов сообщил, что более 99% школ готовы к началу учебного года, а 486 из 529 школ будут работать в очном формате. В прифронтовых районах часть школ продолжит дистанционное обучение.

Безопасности учебных заведений уделили особое внимание: с 26 августа на территории школ и детсадов, работающих в очном режиме, выставлены посты вооруженной охраны. Республика полностью обеспечила школы автобусами и компьютерной техникой для педагогов, а также завершает оснащение пищеблоков. С нового учебного года повышаются региональные надбавки за престижность педагогического труда – до 50% для всех, до 80% для дошкольных и дополнительного образования.

С 2025 года в большинстве школ ЛНР появятся электронные журналы и дневники на платформе РГИС «Террикон». Исключения составят школы на прифронтовых территориях без стабильного интернета. Также на платформе доступны олимпиады, профнавигация и психологическая поддержка. Иван Кусов подчеркнул, что реализация региональных проектов создаст прочную основу для дальнейшего развития образования в республике.