У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

Крым стал снабжать газом новые регионы России Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий?

Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен хотят перевести на новую работу: канцлер ФРГ планирует выдвинуть ее на пост президента Германии, который станет вакантным в начале 2027 года. Таковы данные немецких СМИ, которые теперь как будто уговаривают Урсулу принять этот пост. В противном случае ее руководство добьет Европу.

Флот России вернул себе корабль стратегического значения После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий.

Украинский терроризм начал пугать Европу В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство.

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.