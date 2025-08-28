  • Новость часаРаненого оператора ВГТРК оперируют в Курске хирурги из Москвы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы
    Минобороны показало кадры уничтожения корабля «Симферополь» ВМС Украины
    Консульство Словакии спустя два года возобновило выдачу туристических виз россиянам
    Суд назначил штраф Яндексу за отказ открыть доступ ФСБ к «Алисе»
    В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза
    Названа дата проведения выборов президента Республики Сербской
    В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
    Песни Шамана, Майданова и Газманова внесли в школьную программу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    28 августа 2025, 19:46 • Новости дня

    Российский рынок модной продукции удвоился за пять лет

    Алиханов: Рынок модных изделий России за последние пять лет увеличился более, чем в два раза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рынок модных изделий в России за последние пять лет увеличился более чем вдвое и сейчас оценивается в 500 млрд рублей, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на «Саммите моды БРИКС+».

    «За последние пять лет рынок модных изделий вырос более чем в два раза и сейчас оценивается экспертами в 500 млрд рублей. В пересчете в штуки это порядка одного миллиарда различных модных изделий», – сказал министр, передает РИА «Новости».

    По словам Алиханова, эксперты прогнозируют ежегодный прирост рынка в диапазоне от 5% до 7% вплоть до 2036 года. Это означает, что отечественная модная индустрия продолжит динамично развиваться в ближайшие годы.

    В рамках деловой программы саммита Алиханов также посетил выставочную экспозицию «Родные мотивы».

    Напомним, в четверг в Москве стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit, участие в котором принимают представители модной индустрии из десятков государств. Саммит объединил ведущих представителей индустрии моды, легкой промышленности, экспертов, блогеров и молодых дизайнеров из разных стран. Мероприятие проходит в МКЗ «Зарядье» в рамках Московской недели моды.

    28 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    ВЗГЛЯД: Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    ВЗГЛЯД: ВС России взяли в клещи «третью столицу Украины» под Харьковом

    Северная часть Купянска оказалась под контролем российских войск после взятия Кондрашовки и начала боев за ключевые районы города, это станет чувствительной потерей для ВСУ.

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, имеющего стратегическое значение для проведения спецоперации. Прорыв российских войск стал возможен после взятия Кондрашовки к северу от города, что позволило обезопасить фланги наступающей группировки и начать продвижение к городской застройке. Сейчас трасса Н-26, последняя крупная транспортная артерия для снабжения украинских частей, находится под огневым контролем ВС РФ.

    Одновременно российские мотострелки закрепились в Соболевке у леса Малые Ровны, чтобы надежно перекрыть дорогу между Соболевкой и Благодатным на Чугуев и далее Харьков. В Благодатном идут уличные бои, что значительно осложнило централизованное снабжение украинской группировки в Купянске. По сути, украинским военным остается только один путь отхода через Осиново, который сопряжен с большими потерями, отмечает газета ВЗГЛЯД в своем аналитическом материале.

    Особое внимание российские силы уделяют узкому центральному участку Купянска – улицам Кузнечной и Центральной, которые ведут к мосту через Оскол в восточную промышленную часть города. Украинские войска интенсивно укрепили именно промышленную зону, построив там бункеры и подземные ходы. Поэтому штурм востока города с ходу оказался затруднен, и российские войска поэтапно блокируют западную часть до трассы Н-26, чтобы лишить противника возможности снабжения.

    По словам экспертов, российские силы уже заняли северную промзону, в том числе здания филиала Харьковгаза и склады «Агротон», продвинувшись до парка имени Комсомола и стадиона «Спартак». Основные укрепления противника остались в многоэтажной застройке и на восточном берегу Оскола, где продолжаются бои за Петропавловку и промышленную часть Заосколья. Оборона украинских войск оказалась недостаточно гибкой из-за ошибок командования и постоянного переброса резервов.

    Купянск остается важнейшим логистическим хабом региона, обладая старой железнодорожной развязкой и транспортной инфраструктурой, что делает его контроль принципиально значимым для обеих сторон. Взятие города российскими войсками может поставить под угрозу удержание Чугуева, Изюма, Балаклеи, а также создать предпосылки для окружения Славянска и Краматорска. Освобождение Купянска рассматривается как первый этап перехода к масштабным стратегическим операциям в северной части ДНР.

    Кроме военного значения Купянск имеет и символическую роль: именно сюда в 1941 году было эвакуировано правительство УССР, что позволило городу получить неофициальный статус «третьей столицы Украины».

    Операция по освобождению города развивается по сценарию зачистки Угледара – сначала блокирование коммуникаций, затем последовательное освобождение городской застройки. Сопротивление украинских войск обещает усилиться по мере приближения к плотной многоэтажной застройке, но плотность и высотность построек в Купянске ниже, чем в Угледаре, что облегчает действия наступающих подразделений.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 09:58 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области

    Представитель подполья Лебедев сообщил о ликвидации иностранных военных под Киевом

    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серийных ударах по объектам ВСУ в Киевской области, приведших к гибели значительного числа украинских и иностранных военных.

    В результате серии ударов в Киевской области было уничтожено большое количество военных ВСУ, включая иностранных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    Он заявил: «Киевская область: Киев и окрестности, Ирпень, Бучанский, Белоцерковский, Бориспольский и Броварский районы, Васильков – 30 эпизодов, многократные серийные удары, гибель военных в большом количестве, в том числе иностранных зафиксирована».

    Лебедев отметил, что удары наносились по ряду областей Украины, в том числе по полигонам, авиабазам и лагерям в Черниговской области. Также сообщается об ударах по ключевым позициям ВСУ и складам на территории Донецкой области, которая контролируется Киевом, а также по местам базирования военных в Херсонской области.

    В других регионах, таких как Запорожская, Полтавская и Черкасская области, поражены склады, аэродромы, полигоны с техникой НАТО и транспортные узлы, а также тренировочные объекты украинских военных. В Хмельницкой и Винницкой областях удары пришлись по местам ремонта тяжелой техники, аэродрому и логистическим пунктам ВСУ.

    В Днепропетровской области, по словам Лебедева, удары были нанесены по логистике, промышленным объектам и полигону в Днепропетровске, Каменском, Кривом Роге и Самаровском районе. Подполье утверждает, что все атаки были направлены на военные объекты и инфраструктуру, связанную с ВСУ и их союзниками.

    Накануне пророссийское подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черкасской области. В тот же день в результате удара в Полтавской области был уничтожен крупный склад и логистический центр, которые использовались украинскими военными для снабжения своих подразделений.

    Комментарии (10)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины безэкипажным катером

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средний разведывательный корабль украинских военно-морских сил «Симферополь» уничтожен российскими военными в устье Дуная, сообщило Министерство обороны России в четверг. Уточняется, что удар по кораблю был нанесен с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Корабль удалось уничтожить с помощью быстроходного безэкипажного катера, его поразили в устье реки Дунай, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что в результате атаки украинский военный корабль затонул.

    Корабль «Симферополь» построили в корпусе рыболовного траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса его разведывательного оборудования была станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

    Станцию производит киевское НИИ «Квант-Радиолокация». У него также могут быть установлены поставленные киевскому режиму в 2019 году широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.

    В мае на нем произошло возгорание, из-за чего были сдвинуты сроки введения в эксплуатацию.

    Также в ночь на четверг российские военные групповым ударом высокоточным оружием большой дальности поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные авиабазы Украины.

    В прошлые сутки накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников.

    Комментарии (9)
    27 августа 2025, 23:09 • Новости дня
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    @ Фото: соцсети Николая Свечникова

    Tекст: Вера Басилая

    Российский спортсмен Николай Свечников во время массового заплыва в Босфоре отклонился от маршрута и плыл в не в том направлении, заявил турецкий участник заплыва Хаяти Шамильоглу.

    Российский пловец Николай Свечников сбился с курса во время массового заплыва в Босфоре, передает ТАСС.

    Турецкий участник Хаяти Шамильоглу рассказал, что «встретил Свечникова посреди пролива», когда тот плыл не в том направлении, а на юго-восток. По словам Шамильоглу, он крикнул пловцу несколько раз, чтобы тот изменил курс.

    «Я крикнул ему 10-15 раз: «Брат, брат!». Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо», – отметил турецкий пловец-любитель.

    Шамильоглу пояснил, что в подобных массовых заплывах участники нередко сбиваются с маршрута, но сотрудники береговой охраны следят за их безопасностью и корректируют курс. После того как Шамильоглу увидел новость о пропаже Свечникова по телевидению, он сразу связался с береговой охраной и сообщил о месте встречи с россиянином. На указанную точку прибыли полицейские, чтобы зафиксировать координаты.

    Турецкий спортсмен добавил, что Свечников хорошо подготовлен и профессионально плавает. По его словам, россиянин плыл уверенно, и он не думает, что тот утонул. Шамильоглу предположил, что Свечников, возможно, сумел выбраться на берег.

    Ранее глава оргкомитета заплыва назвал странным исчезновение Свечникова в Босфоре.

    В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.

    Напомним, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Свечников оказался единственным из пловцов, кто не пришел к финишу.

    Комментарии (11)
    27 августа 2025, 23:56 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе

    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу при встрече

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель был настолько рад повидаться с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе, что буквально запрыгнул на него, обнимаясь, при встрече.

    Видеоролик со свидетельством своего горячего приветствия Беттель выложил в соцсети Х, подписав эмоциональными репликами.

    «Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу! На этот раз в Одессе, спасибо тебе за то, что принял нас», – сказано в посте.

    Беттель сделал репост на свою страницу записи с видео у экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

    «Объятия министров иностранных дел Украины и Люксембурга. Это, наверное, одно из самых приятных событий, которые вы увидите сегодня», – подписал ролик Геращенко.

    Встреча Беттеля и Сибиги в Одессе состоялась 26 августа. В комментариях к украинским СМИ, сообщавшим об этой записи люксембургского министра, реакции разделились. Преобладали мнения тех, кто заметил сходства манеры приветствия Беттеля и президента Франции Макрона. В одной из реплик пользователь отметила, что раньше были только Макрон с главой киевского режима Зеленским, теперь «еще и эти».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.


    Комментарии (17)
    28 августа 2025, 01:26 • Новости дня
    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заявила о 100 пятнах на Солнце

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце вечера среды ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о сотне новых пятен в одной из областей Солнца, отметив это эмоциональным восклицанием недоумевающих специалистов.

    «В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», – сказано в Telegram-канале лаборатории.

    Ученые отметили, что при всем вышеописанном, не произошло ни одной вспышки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нестабильная солнечная активность сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен, что повышает вероятность мощных вспышек. До этого, в ночь на вторник, на Солнце были отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.


    Комментарии (7)
    27 августа 2025, 22:07 • Новости дня
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mitchell Institute for Aerospace Studies

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведение спецоперации на Украине не смогло ослабить ядерный арсенал России, который модернизирован почти полностью, считает замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

    По его словам, силами ядерного сдерживания России и их модернизацией занимались долгое время.

    «Если вы спросите меня, стали ли они слабее из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание выделяются как и прежде, что имеет приоритет над касающимися Украины задачами», – сказал генерал-лейтенант Эндрю Джебара в интервью Институту аэрокосмических исследований Митчелла.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет. В Китае заявили о влиянии российского «Буревестника» на ядерный баланс.

    Комментарии (4)
    28 августа 2025, 01:41 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Al Jazeera: Израиль высадил десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Операция по высадке израильского десанта началась через несколько часов после авиаударов по военным позициям в районе Аль-Кисва, сообщил сирийский военный источник телеканалу Al Jazeera.

    По его данным, израильская армия осуществила военную высадку у военных казарм в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска и провела в зоне высадки более двух часов. В десантной операции участвовали четыре израильских вертолета.

    Источник Al Jazeera добавил, что израильская армия перебросила десятки солдат и некоторое количество поискового оборудования в Аль-Кисву, отметив, что никаких столкновений между израильскими силами, участвовавшими в высадке, и силами сирийской армии не произошло.

    Эта израильская авиавысадка является первой в своем роде в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года.

    Правительственный источник сообщил Сирийскому арабскому информационному агентству (САНА), что 26 августа военнослужащие обнаружили устройства для слежки и подслушивания в районе горы Аль-Манеа в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска. Он отметил, что пока армия занималась устранением устройств слежки, это место подверглось израильскому авиаудару.

    Правительственный источник добавил, что в результате израильской бомбардировки в районе Джабаль-эль-Манеа есть погибшие, раненые и уничтоженные транспортные средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска. Также Израиль нанес серию ударов по сирийским армейским объектам на юге Дамаска, погибли шесть офицеров сирийской армии, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

    Кроме того, в районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти выразили недоумение решением Индии продолжать закупку российской нефти, несмотря на возможность получить значительную скидку на пошлины.

    Старший советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что его удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть, пишет РИА «Новости».

    В эфире канала Bloomberg TV он отметил: «Индия очень легко может получить завтра скидку в 25% на пошлины, если прекратит покупать российскую нефть. Но они не хотят этого. Они не сдаются. Я в недоумении».

    Наварро добавил, что цель Вашингтона – не допустить покупку российской нефти Индией и Китаем. Соединенные Штаты стремятся ограничить экспорт российской нефти на азиатские рынки, оказывая давление на партнеров.

    С недавнего времени в США действует введенная Дональдом Трампом 25-процентная пошлина на импорт из Индии, благодаря чему совокупная ставка достигла 50%. Исключение составляют гуманитарные поставки, ранее отправленные грузы и товары в рамках взаимных торговых программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, ставшие одними из самых высоких в мире. В МИД Индии назвали эти меры несправедливыми. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    Комментарии (18)
    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (9)
    28 августа 2025, 14:27 • Новости дня
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, передает ТАСС. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас написала в соцсети X: «В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе».

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ночью в 50 метрах от миссии ЕС произошли два взрыва, жертв не было. Еврокомиссар по урегулированию кризисов Аджа Лябиб сообщила, что в здании выбиты стекла и осыпался потолок.

    Миссия ЕС расположена в офисном здании рядом с крупным депо Укржелдороги, перевозящей также вооружения из стран Евросоюза. По данным украинских соцсетей, взрывы произошли непосредственно в депо, где фиксировалась активность ПВО.

    Ранее смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров.

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье.

    Комментарии (29)
    28 августа 2025, 09:07 • Новости дня
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    Песков: В Кремле пока не смотрели фильм с Джудом Лоу в роли Путина

    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле картину «Кремлевский волшебник» до премьеры и могут ли оценить воплощение Джудом Лоу образа российского лидера, Песков заявил: «Нет. Пока не смотрели».

    Журнал Variety опубликовал первый кадр с британским актером Джудом Лоу в роли Владимира Путина. В фильме также снялись Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж. Картина снята по мотивам одноименной книги Джулиано да Эмполи, передает ТАСС.

    Мировая премьера «Кремлевского волшебника» пройдет на Венецианском кинофестивале, стартовавшем 27 августа на острове Лидо.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создатели фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль за консультациями.

    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 07:19 • Новости дня
    dikGAZETE: Санду планирует отправить наемников из Молдавии на Украину
    dikGAZETE: Санду планирует отправить наемников из Молдавии на Украину
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В документальной переписке парламента Молдавии 2025 года якобы раскрываются намерения молдавского президента Майи Санду отправить наемных боевиков для участия в боевых действиях на Украине, сообщает турецкое издание dikGAZETE.

    Недавно опубликованная в Сети утечка переписки парламента Молдавии за 2025 год содержит планы президента страны Майи Санду, передает РИА «Новости» со ссылкой на dikGAZETE.

    Согласно этим данным, Санду намерена отправить 700 наемников для поддержки вооруженных сил Украины, если ее партия победит на предстоящих парламентских выборах.

    Уточняется, что во время саммита ЕС – Молдавия в июле текущего года Санду пообещала Евросоюзу направить группу добровольцев на Украину, если одержит победу на выборах.

    В документах, приобщенных к переписке, содержится информация о гражданах Молдавии, уже принимающих участие в конфликте на Украине. Эти материалы якобы указывают на существование программ по вербовке и отправке добровольцев с территории Молдавии.

    Напомним, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку в Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергало сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    Комментарии (14)
    27 августа 2025, 20:34 • Новости дня
    Захарова оценила признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии

    Захарова назвала признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии страшными

    Захарова оценила признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признания бывшей главы USAID Саманты Пауэр о выделении десятков миллионов долларов на подчинение Молдавии вызывают ужас.

    Дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале опубликованный фрагмент пранка Вована и Лексуса, в котором Пауэр рассказала о деятельности агентства в Молдавии.

    Захарова написала: «Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть... бывший постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию ООН «пусси-узницам», а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств – USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла».

    В переданном отрывке Пауэр заявила о беспрецедентной программе USAID в Молдавии. По ее словам, агентство инвестировало десятки миллионов долларов, причем эти ресурсы выделялись на более долгий срок, чем на Украине. Пауэр также назвала расширение финансирования «светлым моментом демократии с президентом Санду, выпускницей школы Кеннеди, настоящим реформатором».

    Ранее во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр рассказала о десятках миллионов долларов, направленных США на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    Комментарии (1)
    28 августа 2025, 07:48 • Новости дня
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    @ Юрий Куйдин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа опытных альпинистов из 20 человек, привлеченная фирмой «Ак-Сай трэвел», которая организовала восхождение на пик Победы альпинистки Натальи Наговицыной, заявила о невозможности продолжения операции по ее спасению.

    В заявлении компании в соцсетях указано, что после анализа текущих рисков, а также с учетом неблагоприятных погодных условий, проведение спасательных работ в сезоне 2025 года сочли невозможным, передает ТАСС.

    Новые попытки спасения «могут привести к очередным жертвам». В числе подписавших решение оказались именитые российские альпинисты и спасатели, включая Александра Семенова, Юрия Кошеленко, а также других обладателей звания «Снежный барс» и участников прежних операций.

    Часть экспертов из группы непосредственно участвовала в предыдущих попытках спасения Натальи Наговицыной, получившей травму ноги на горе. Также сообщается, что консультации по инциденту проводились с альпинистами внутри и за пределами Киргизии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговицыной. Спасатели заявили о невозможности ее эвакуации с пика Победы в этом году. Решение не объявлять альпинистку погибшей приняли после завершения поисковой операции.

    Также МЧС Киргизии официально признало Наговицыну пропавшей.

    Комментарии (3)
    Главное
    Оператор ВГТРК получил ранения при подрыве на мине в Курской области
    ЕК признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    Запад отказался от «майданов» в постсоветских странах
    Эксперт: Морские дроны РФ заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    На Украине создали основания для судебного запрета УПЦ
    Бывшая жена Цекало подала в суд иск об алиментах
    Российский рынок модной продукции удвоился за пять лет

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации