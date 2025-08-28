Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
Российский рынок модной продукции удвоился за пять лет
Алиханов: Рынок модных изделий России за последние пять лет увеличился более, чем в два раза
Рынок модных изделий в России за последние пять лет увеличился более чем вдвое и сейчас оценивается в 500 млрд рублей, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на «Саммите моды БРИКС+».
«За последние пять лет рынок модных изделий вырос более чем в два раза и сейчас оценивается экспертами в 500 млрд рублей. В пересчете в штуки это порядка одного миллиарда различных модных изделий», – сказал министр, передает РИА «Новости».
По словам Алиханова, эксперты прогнозируют ежегодный прирост рынка в диапазоне от 5% до 7% вплоть до 2036 года. Это означает, что отечественная модная индустрия продолжит динамично развиваться в ближайшие годы.
В рамках деловой программы саммита Алиханов также посетил выставочную экспозицию «Родные мотивы».
Напомним, в четверг в Москве стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit, участие в котором принимают представители модной индустрии из десятков государств. Саммит объединил ведущих представителей индустрии моды, легкой промышленности, экспертов, блогеров и молодых дизайнеров из разных стран. Мероприятие проходит в МКЗ «Зарядье» в рамках Московской недели моды.