Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»

Военный эксперт Анпилогов: Страны НАТО спишут на «военную необходимость» удары ВСУ по «Дружбе»

Tекст: Анастасия Куликова

«В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является casus belli – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

«С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению, если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

«Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

«Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.



Похожая ситуация складывалась вокруг поставок газа в Европу через Украину. «Когда истек пятилетний контракт, киевские власти начали активнее препятствовать российскому транзиту и отказались продлевать соглашение, а после проведенной ВС России операции «Поток» ВСУ подорвали ГИС «Суджа», – напомнил спикер. По его прогнозам, похожим образом противник будет действовать и в случае с нефтепроводом «Дружба»: то есть бить по станции «Унеча», но так, чтобы не нарушить договор на транзит.

На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, а для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, заявлениями о равносильности ударов по «Дружбе» нападению Украины на Венгрию и Словакию «Зеленского с его Сибигой не пронять». «Они отлично осознают, что за ними стоит коллективный Евро-Швондер, который не даст в обиду своего «песика». И более того, сам имеет зуб на «профессора», – написал он в Telegram-канале, проведя аналогии с героями произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

«Орбану бы созвать натовский домком, поставить вопрос перед ним о поведении Шарика и о наказании за то, что гадит под дверью. Но премьер Венгрии тоже понимает, что никаких шансов на домкоме у него нет», – отметил Коц. «Понятно, что не применят, но вот еще один пунктик к дезавуированию пятой статьи, которое медленно идет уже давно», – добавляет политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – сказал он.

Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, это нужно, чтобы заставить Венгрию поменять позицию на противоположную в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз.

Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами венгерской стороны и выгодна только Украине. Министр также заявил, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал Сийярто.

Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции. Тогда журналисты его спросили, усилили ли последние атаки на трубопровод шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», – ответил Зеленский.

Эти слова Сийярто счел угрозами и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал, что Будапешт обратит внимание США на хамство Зеленского и украинских чиновников. Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Киев.

На этом фоне Сийярто также вспомнил о «Северных потоках». По его мнению, диверсия на газопроводах осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву газовой магистрали. «Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.