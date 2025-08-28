Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.0 комментариев
Мишустин сообщил о росте ВВП России вопреки вызовам
Экономика России за первое полугодие продемонстрировала рост валового внутреннего продукта на 1,2%, а девяти регионам страны спишут долги на сумму 25,5 млрд рублей.
ВВП России в первом полугодии 2025 года увеличился на 1,2%, несмотря на сложную внешнеэкономическую обстановку, передает ТАСС.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил на совещании с правительством, что доходы бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей и превысили не только прошлогодние показатели, но и прогнозные значения. Мишустин заявил: «Вопреки всем вызовам, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной. Он вырос на 1,2%. Доходы бюджета составляли свыше 17,5 трлн рублей, превысив аналогичные показатели прошлого года и прогноз».
На заседании правительства также было объявлено о списании части долгов девяти российских регионов в рамках специальной программы. По словам главы кабмина, правительство направит на эти цели 25,5 млрд рублей. Мишустин уточнил, что решение касается Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областей, а также республик Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия.
Премьер-министр подчеркнул, что поддержка регионов остается приоритетом, и напомнил о специальном механизме, позволяющем списывать две трети задолженности по кредитам территориям, активно занимающимся модернизацией инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сохранила четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Объем ВВП России по ППС достиг 6,92 трлн долларов по итогам 2024 года, превысив прошлогодний показатель. Практически все отрасли российской экономики демонстрируют рост, несмотря на западные санкции.