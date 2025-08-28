  • Новость часаЕврокомиссия признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
    Чем опасен запрет на исполнение песен иноагентов
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины новым оружием
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 15:07 • Новости дня

    Мишустин сообщил о росте ВВП России

    Мишустин сообщил о росте ВВП России вопреки вызовам

    Tекст: Ольга Иванова

    Экономика России за первое полугодие продемонстрировала рост валового внутреннего продукта на 1,2%, а девяти регионам страны спишут долги на сумму 25,5 млрд рублей.

    ВВП России в первом полугодии 2025 года увеличился на 1,2%, несмотря на сложную внешнеэкономическую обстановку, передает ТАСС.

    Премьер-министр Михаил Мишустин отметил на совещании с правительством, что доходы бюджета составили свыше 17,5 трлн рублей и превысили не только прошлогодние показатели, но и прогнозные значения. Мишустин заявил: «Вопреки всем вызовам, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной. Он вырос на 1,2%. Доходы бюджета составляли свыше 17,5 трлн рублей, превысив аналогичные показатели прошлого года и прогноз».

    На заседании правительства также было объявлено о списании части долгов девяти российских регионов в рамках специальной программы. По словам главы кабмина, правительство направит на эти цели 25,5 млрд рублей. Мишустин уточнил, что решение касается Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областей, а также республик Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия.

    Премьер-министр подчеркнул, что поддержка регионов остается приоритетом, и напомнил о специальном механизме, позволяющем списывать две трети задолженности по кредитам территориям, активно занимающимся модернизацией инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сохранила четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Объем ВВП России по ППС достиг 6,92 трлн долларов по итогам 2024 года, превысив прошлогодний показатель. Практически все отрасли российской экономики демонстрируют рост, несмотря на западные санкции.

    28 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    ВЗГЛЯД: Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    ВЗГЛЯД: ВС России взяли в клещи «третью столицу Украины» под Харьковом

    Северная часть Купянска оказалась под контролем российских войск после взятия Кондрашовки и начала боев за ключевые районы города, это станет чувствительной потерей для ВСУ.

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, имеющего стратегическое значение для проведения спецоперации. Прорыв российских войск стал возможен после взятия Кондрашовки к северу от города, что позволило обезопасить фланги наступающей группировки и начать продвижение к городской застройке. Сейчас трасса Н-26, последняя крупная транспортная артерия для снабжения украинских частей, находится под огневым контролем ВС РФ.

    Одновременно российские мотострелки закрепились в Соболевке у леса Малые Ровны, чтобы надежно перекрыть дорогу между Соболевкой и Благодатным на Чугуев и далее Харьков. В Благодатном идут уличные бои, что значительно осложнило централизованное снабжение украинской группировки в Купянске. По сути, украинским военным остается только один путь отхода через Осиново, который сопряжен с большими потерями, отмечает газета ВЗГЛЯД в своем аналитическом материале.

    Особое внимание российские силы уделяют узкому центральному участку Купянска – улицам Кузнечной и Центральной, которые ведут к мосту через Оскол в восточную промышленную часть города. Украинские войска интенсивно укрепили именно промышленную зону, построив там бункеры и подземные ходы. Поэтому штурм востока города с ходу оказался затруднен, и российские войска поэтапно блокируют западную часть до трассы Н-26, чтобы лишить противника возможности снабжения.

    По словам экспертов, российские силы уже заняли северную промзону, в том числе здания филиала Харьковгаза и склады «Агротон», продвинувшись до парка имени Комсомола и стадиона «Спартак». Основные укрепления противника остались в многоэтажной застройке и на восточном берегу Оскола, где продолжаются бои за Петропавловку и промышленную часть Заосколья. Оборона украинских войск оказалась недостаточно гибкой из-за ошибок командования и постоянного переброса резервов.

    Купянск остается важнейшим логистическим хабом региона, обладая старой железнодорожной развязкой и транспортной инфраструктурой, что делает его контроль принципиально значимым для обеих сторон. Взятие города российскими войсками может поставить под угрозу удержание Чугуева, Изюма, Балаклеи, а также создать предпосылки для окружения Славянска и Краматорска. Освобождение Купянска рассматривается как первый этап перехода к масштабным стратегическим операциям в северной части ДНР.

    Кроме военного значения Купянск имеет и символическую роль: именно сюда в 1941 году было эвакуировано правительство УССР, что позволило городу получить неофициальный статус «третьей столицы Украины».

    Операция по освобождению города развивается по сценарию зачистки Угледара – сначала блокирование коммуникаций, затем последовательное освобождение городской застройки. Сопротивление украинских войск обещает усилиться по мере приближения к плотной многоэтажной застройке, но плотность и высотность построек в Купянске ниже, чем в Угледаре, что облегчает действия наступающих подразделений.

    27 августа 2025, 23:09 • Новости дня
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    @ Фото: соцсети Николая Свечникова

    Tекст: Вера Басилая

    Российский спортсмен Николай Свечников во время массового заплыва в Босфоре отклонился от маршрута и плыл в не в том направлении, заявил турецкий участник заплыва Хаяти Шамильоглу.

    Российский пловец Николай Свечников сбился с курса во время массового заплыва в Босфоре, передает ТАСС.

    Турецкий участник Хаяти Шамильоглу рассказал, что «встретил Свечникова посреди пролива», когда тот плыл не в том направлении, а на юго-восток. По словам Шамильоглу, он крикнул пловцу несколько раз, чтобы тот изменил курс.

    «Я крикнул ему 10-15 раз: «Брат, брат!». Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо», – отметил турецкий пловец-любитель.

    Шамильоглу пояснил, что в подобных массовых заплывах участники нередко сбиваются с маршрута, но сотрудники береговой охраны следят за их безопасностью и корректируют курс. После того как Шамильоглу увидел новость о пропаже Свечникова по телевидению, он сразу связался с береговой охраной и сообщил о месте встречи с россиянином. На указанную точку прибыли полицейские, чтобы зафиксировать координаты.

    Турецкий спортсмен добавил, что Свечников хорошо подготовлен и профессионально плавает. По его словам, россиянин плыл уверенно, и он не думает, что тот утонул. Шамильоглу предположил, что Свечников, возможно, сумел выбраться на берег.

    Ранее глава оргкомитета заплыва назвал странным исчезновение Свечникова в Босфоре.

    В поисках пропавшего россиянина задействовали дроны.

    Напомним, российский спортсмен и тренер Николай Свечников принимал участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, организованном Национальным олимпийским комитетом. Свечников оказался единственным из пловцов, кто не пришел к финишу.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    28 августа 2025, 09:58 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области

    Представитель подполья Лебедев сообщил о ликвидации иностранных военных под Киевом

    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серийных ударах по объектам ВСУ в Киевской области, приведших к гибели значительного числа украинских и иностранных военных.

    В результате серии ударов в Киевской области было уничтожено большое количество военных ВСУ, включая иностранных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    Он заявил: «Киевская область: Киев и окрестности, Ирпень, Бучанский, Белоцерковский, Бориспольский и Броварский районы, Васильков – 30 эпизодов, многократные серийные удары, гибель военных в большом количестве, в том числе иностранных зафиксирована».

    Лебедев отметил, что удары наносились по ряду областей Украины, в том числе по полигонам, авиабазам и лагерям в Черниговской области. Также сообщается об ударах по ключевым позициям ВСУ и складам на территории Донецкой области, которая контролируется Киевом, а также по местам базирования военных в Херсонской области.

    В других регионах, таких как Запорожская, Полтавская и Черкасская области, поражены склады, аэродромы, полигоны с техникой НАТО и транспортные узлы, а также тренировочные объекты украинских военных. В Хмельницкой и Винницкой областях удары пришлись по местам ремонта тяжелой техники, аэродрому и логистическим пунктам ВСУ.

    В Днепропетровской области, по словам Лебедева, удары были нанесены по логистике, промышленным объектам и полигону в Днепропетровске, Каменском, Кривом Роге и Самаровском районе. Подполье утверждает, что все атаки были направлены на военные объекты и инфраструктуру, связанную с ВСУ и их союзниками.

    Накануне пророссийское подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черкасской области. В тот же день в результате удара в Полтавской области был уничтожен крупный склад и логистический центр, которые использовались украинскими военными для снабжения своих подразделений.

    27 августа 2025, 18:43 • Новости дня
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых

    Мирошник: ВСУ используют в ЛНР боеприпасы с труднообнаружимыми в теле осколками

    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины начали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы, поражающие элементы которых сложно обнаружить в теле раненого и даже увидеть на рентгеновских снимках, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, эти боеприпасы сбрасываются с беспилотников разных модификаций и содержат осколки и шрапнель, изготовленные не из металла, а из пластика или схожих материалов, передает ТАСС.

    Мирошник отметил, что при попадании в человека такие боеприпасы оставляют в теле десятки или даже сотни мелких шариков, которые крайне тяжело обнаружить с помощью рентгеновских снимков или магнитов. Это значительно затрудняет процесс лечения и делает его долгосрочным.

    Дипломат также сообщил, что на лисичанском направлении были обнаружены осколки нового типа – они имеют острые края и изготовлены из металлических материалов, которые не реагируют на магнит. Эти осколки предназначены для нанесения максимального ущерба, глубоко проникают в тело и крайне трудны для извлечения и идентификации медицинскими приборами.

    Мирошник подчеркнул, что применение подобных боеприпасов по мирному населению ЛНР является целенаправленным нарушением конвенции о «негуманном» оружии со стороны Киева.

    Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате ранения получил 121 мирный житель, погибли 19 человек.

    28 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины безэкипажным катером

    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средний разведывательный корабль украинских военно-морских сил «Симферополь» уничтожен российскими военными в устье Дуная, сообщило Министерство обороны России в четверг. Уточняется, что удар по кораблю был нанесен с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Корабль удалось уничтожить с помощью быстроходного безэкипажного катера, его поразили в устье реки Дунай, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что в результате атаки украинский военный корабль затонул.

    Корабль «Симферополь» построили в корпусе рыболовного траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса его разведывательного оборудования была станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

    Станцию производит киевское НИИ «Квант-Радиолокация». У него также могут быть установлены поставленные киевскому режиму в 2019 году широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz.

    В мае на нем произошло возгорание, из-за чего были сдвинуты сроки введения в эксплуатацию.

    Также в ночь на четверг российские военные групповым ударом высокоточным оружием большой дальности поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные авиабазы Украины.

    В прошлые сутки накануне ВС России поразили пункты управления и места сборки беспилотников.

    27 августа 2025, 23:56 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе

    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу при встрече

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель был настолько рад повидаться с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе, что буквально запрыгнул на него, обнимаясь, при встрече.

    Видеоролик со свидетельством своего горячего приветствия Беттель выложил в соцсети Х, подписав эмоциональными репликами.

    «Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу! На этот раз в Одессе, спасибо тебе за то, что принял нас», – сказано в посте.

    Беттель сделал репост на свою страницу записи с видео у экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

    «Объятия министров иностранных дел Украины и Люксембурга. Это, наверное, одно из самых приятных событий, которые вы увидите сегодня», – подписал ролик Геращенко.

    Встреча Беттеля и Сибиги в Одессе состоялась 26 августа. В комментариях к украинским СМИ, сообщавшим об этой записи люксембургского министра, реакции разделились. Преобладали мнения тех, кто заметил сходства манеры приветствия Беттеля и президента Франции Макрона. В одной из реплик пользователь отметила, что раньше были только Макрон с главой киевского режима Зеленским, теперь «еще и эти».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.


    27 августа 2025, 16:22 • Новости дня
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    @ Vladimir Voronin/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал включение республики в Советский Союз как насильственный процесс, заявив, что речь шла об «оккупации» и «вторжении».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение страны в состав Советского Союза «вторжением» и «оккупацией», об этом передает Общественная служба новостей, ссылаясь на интервью Алиева изданию «Аль-Арабия».

    Во время беседы Алиев подчеркнул, что не считает Баку ответственным за ухудшение отношений с Москвой. По его словам, Азербайджан действует «конструктивно и законно», однако не намерен терпеть «агрессии или неуважения».

    Алиев также заявил, что Баку ожидает от России открытия причин крушения самолета в Актау.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую субботу в телефонном разговоре министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и международной безопасности, затронув политическое и гуманитарное взаимодействие.

    28 августа 2025, 01:26 • Новости дня
    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заявила о 100 пятнах на Солнце

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце вечера среды ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о сотне новых пятен в одной из областей Солнца, отметив это эмоциональным восклицанием недоумевающих специалистов.

    «В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», – сказано в Telegram-канале лаборатории.

    Ученые отметили, что при всем вышеописанном, не произошло ни одной вспышки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нестабильная солнечная активность сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен, что повышает вероятность мощных вспышек. До этого, в ночь на вторник, на Солнце были отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.


    27 августа 2025, 22:07 • Новости дня
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mitchell Institute for Aerospace Studies

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведение спецоперации на Украине не смогло ослабить ядерный арсенал России, который модернизирован почти полностью, считает замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

    По его словам, силами ядерного сдерживания России и их модернизацией занимались долгое время.

    «Если вы спросите меня, стали ли они слабее из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание выделяются как и прежде, что имеет приоритет над касающимися Украины задачами», – сказал генерал-лейтенант Эндрю Джебара в интервью Институту аэрокосмических исследований Митчелла.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет. В Китае заявили о влиянии российского «Буревестника» на ядерный баланс.

    28 августа 2025, 01:41 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Al Jazeera: Израиль высадил десант на четырех вертолетах под Дамаском

    Армия Израиля высадила десант на четырех вертолетах под Дамаском
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Операция по высадке израильского десанта началась через несколько часов после авиаударов по военным позициям в районе Аль-Кисва, сообщил сирийский военный источник телеканалу Al Jazeera.

    По его данным, израильская армия осуществила военную высадку у военных казарм в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска и провела в зоне высадки более двух часов. В десантной операции участвовали четыре израильских вертолета.

    Источник Al Jazeera добавил, что израильская армия перебросила десятки солдат и некоторое количество поискового оборудования в Аль-Кисву, отметив, что никаких столкновений между израильскими силами, участвовавшими в высадке, и силами сирийской армии не произошло.

    Эта израильская авиавысадка является первой в своем роде в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года.

    Правительственный источник сообщил Сирийскому арабскому информационному агентству (САНА), что 26 августа военнослужащие обнаружили устройства для слежки и подслушивания в районе горы Аль-Манеа в районе Аль-Кисва в пригороде Дамаска. Он отметил, что пока армия занималась устранением устройств слежки, это место подверглось израильскому авиаудару.

    Правительственный источник добавил, что в результате израильской бомбардировки в районе Джабаль-эль-Манеа есть погибшие, раненые и уничтоженные транспортные средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по армейским объектам Сирии на юге Дамаска. Также Израиль нанес серию ударов по сирийским армейским объектам на юге Дамаска, погибли шесть офицеров сирийской армии, удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

    Кроме того, в районе Эль-Кисва на западе Дамаска зафиксирована атака, при которой выпустили не менее шести ракет по сирийским военным целям.

    28 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти выразили недоумение решением Индии продолжать закупку российской нефти, несмотря на возможность получить значительную скидку на пошлины.

    Старший советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что его удивил отказ Индии перестать закупать российскую нефть, пишет РИА «Новости».

    В эфире канала Bloomberg TV он отметил: «Индия очень легко может получить завтра скидку в 25% на пошлины, если прекратит покупать российскую нефть. Но они не хотят этого. Они не сдаются. Я в недоумении».

    Наварро добавил, что цель Вашингтона – не допустить покупку российской нефти Индией и Китаем. Соединенные Штаты стремятся ограничить экспорт российской нефти на азиатские рынки, оказывая давление на партнеров.

    С недавнего времени в США действует введенная Дональдом Трампом 25-процентная пошлина на импорт из Индии, благодаря чему совокупная ставка достигла 50%. Исключение составляют гуманитарные поставки, ранее отправленные грузы и товары в рамках взаимных торговых программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, ставшие одними из самых высоких в мире. В МИД Индии назвали эти меры несправедливыми. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    27 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время президент России Владимир Путин совершит визит в Китай, который станет беспрецедентным, а также примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

    Путин ведет активную подготовку к визиту в Китай и участию в мероприятиях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что присутствие российского лидера на форуме во Владивостоке запланировано на 4-5 сентября, а пленарное заседание пройдет 5 сентября.

    Песков особо отметил, что предстоящий визит Путина в Китай станет беспрецедентным и сейчас к нему идет активная подготовка. Также представитель Кремля добавил, что президент уделяет значительное внимание организации деловой программы на форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    27 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета

    В аэропорту Владикавказа задержали подозреваемого в попытке поджога самолета

    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Владикавказ задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в попытке совершения теракта с использованием поджога воздушного судна.

    Попытка поджога самолета была предотвращена в международном аэропорту Владикавказ, об этом сообщает ТАСС. УФСБ по Северной Осетии задержало двадцатипятилетнего гражданина России, которого подозревают в подготовке террористического акта. Предполагается, что мужчина собирался устроить поджог воздушного судна непосредственно на территории аэропорта.

    В ведомстве заявили: «УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна».

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Другие детали инцидента в настоящее время не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске на несовершеннолетнюю девушку завели уголовное дело за попытку поджога транспортного объекта. Суды назначили подросткам из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края от пяти до шести лет колонии за террористические преступления.

    В поселке Шатки Нижегородской области 14-летний школьник отказался поджигать здание военкомата по требованию телефонных мошенников и тем самым спас родителей от шантажа.

    27 августа 2025, 20:34 • Новости дня
    Захарова оценила признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии

    Захарова назвала признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии страшными

    Захарова оценила признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признания бывшей главы USAID Саманты Пауэр о выделении десятков миллионов долларов на подчинение Молдавии вызывают ужас.

    Дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале опубликованный фрагмент пранка Вована и Лексуса, в котором Пауэр рассказала о деятельности агентства в Молдавии.

    Захарова написала: «Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть... бывший постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию ООН «пусси-узницам», а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств – USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла».

    В переданном отрывке Пауэр заявила о беспрецедентной программе USAID в Молдавии. По ее словам, агентство инвестировало десятки миллионов долларов, причем эти ресурсы выделялись на более долгий срок, чем на Украине. Пауэр также назвала расширение финансирования «светлым моментом демократии с президентом Санду, выпускницей школы Кеннеди, настоящим реформатором».

    Ранее во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр рассказала о десятках миллионов долларов, направленных США на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

