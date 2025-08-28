Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.0 комментариев
Зеленский решил пощадить детей
В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.3 комментария
Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.4 комментария