  Новость часаВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины
    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    Армия Израиля высадила десант под Дамаском
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео

    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Санду пообещала отправить молдавских наемников на Украину
    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    В РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

