Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности Перейти в раздел

Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте» Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности Перейти в раздел

Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины» Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности Перейти в раздел

США подталкивают Индию к России и Китаю США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел