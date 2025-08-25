Альпинистку Наговицину решили не объявлять погибшей

Спасатели не смогли объявить погибшей альпинистку Наговицину на пике Победы

Tекст: Денис Тельманов

Спасатели в Киргизии знают точное местонахождение российской альпинистки Натальи Наговицыной, которой из-за перелома ноги не удается самостоятельно покинуть площадку на высоте около 7 200 м, передает ТАСС. Она остается на пике Победы с 12 августа, но объявить ее погибшей спасатели не могут.

Начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков отметил: «Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел».

Греков также добавил, что шансы на выживание для альпинистки в условиях высокогорья практически отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операция по спасению Натальи Наговициной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно.

Спуск альпинистки с пика Победы в Киргизии оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года. Добраться до застрявшей в районе пика Победы российской альпинистки спасателям будет очень непросто.