Альпинистку Наговицину решили не объявлять погибшей

Российская альпинистка Наталья Наговицына с 12 августа находится на высоте 7 200 м, но официально погибшей ее признать не могут.
Спасатели в Киргизии знают точное местонахождение российской альпинистки Натальи Наговицыной, которой из-за перелома ноги не удается самостоятельно покинуть площадку на высоте около 7 200 м, передает ТАСС. Она остается на пике Победы с 12 августа, но объявить ее погибшей спасатели не могут.
Начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков отметил: «Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел».
Греков также добавил, что шансы на выживание для альпинистки в условиях высокогорья практически отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операция по спасению Натальи Наговициной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно.
Спуск альпинистки с пика Победы в Киргизии оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года. Добраться до застрявшей в районе пика Победы российской альпинистки спасателям будет очень непросто.