Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.0 комментариев
Российский флаг и Знамя Победы подняты над зданием посольства Украины в Москве
На территории посольства Украины в Москве были подняты российский флаг и Знамя Победы. Это произошло после того, как Москва расторгла договор аренды земельного участка, на котором находится комплекс зданий украинского посольства.
Данная мера стала ответной на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды участка посольства РФ на Украине.
МИД РФ подчеркнул, что расторжение договора аренды не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, которое остается в государственной собственности Украины, передает ТАСС.
В настоящее время посольство Украины в Москве закрыто, однако за забором можно увидеть два флага, развивающиеся на флагштоке перед зданием дипмиссии.