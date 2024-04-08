И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Здание посольства Украины в Москве решили сохранить
Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности
Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, оставив в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, несмотря на расторжение договора аренды на земельный участок, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность здания посольства, остающегося в госсобственности Украины. Согласно Венской конвенции, в случае разрыва дипотношений государство пребывания даже в случае вооруженного конфликта должно уважать и охранять помещения представительства с имуществом и архивами», – подчеркнул Полищук, передает ТАСС.
Глава департамента МИД подчеркнул, что в равной степени «это относится и к российской дипломатической собственности на Украине».
Он напомнил, что договор аренды на участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства России.
Напомним, 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении московского Департамента городского имущества прекратить договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины.
Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года, когда между странами были разорваны дипотношения.