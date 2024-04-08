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    8 апреля 2024, 07:43 • Новости дня

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, оставив в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, несмотря на расторжение договора аренды на земельный участок, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    «Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность здания посольства, остающегося в госсобственности Украины. Согласно Венской конвенции, в случае разрыва дипотношений государство пребывания даже в случае вооруженного конфликта должно уважать и охранять помещения представительства с имуществом и архивами», – подчеркнул Полищук, передает ТАСС.

    Глава департамента МИД подчеркнул, что в равной степени «это относится и к российской дипломатической собственности на Украине».

    Он напомнил, что договор аренды на участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства России.

    Напомним, 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении московского Департамента городского имущества прекратить договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года, когда между странами были разорваны дипотношения.

    7 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс

    Трамп рассказал о способности завершить конфликт, заставив Киев уступить Крым и Донбасс

    Трамп пообещал заставить Киев «уступить» России Крым и Донбасс
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев, об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

    В частной беседе Трамп рассказал, что может завершить конфликт на Украине, если он надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».

    Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах.

    Напомним, в Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

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    7 апреля 2024, 15:17 • Новости дня
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ

    В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью CNN заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России являются военными объектами, и география ударов по ним может быть расширена.

    Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.

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    7 апреля 2024, 19:00 • Новости дня
    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения

    Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада

    Рогов: Киевские власти превращают Украину в зону отчуждения
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Офису Зеленского надо любой ценой выпросить у Запада деньги на продолжение боевых действий. Поэтому ВСУ стали активнее бить по Запорожской АЭС (ЗАЭС). При этом в Киеве не думают о последствиях таких действий, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате обстрела ВСУ был поврежден купол шестого энергоблока ЗАЭС.

    «Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.

    «На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.

    Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.

    «Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.

    Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».

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    7 апреля 2024, 18:37 • Новости дня
    Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), заочно обвиненный в России в причастности к терактам, заявил, что Крымский мост «хорошо защищен».

    В интервью телеканалу ARD Буданов ответил на вопрос, почему Крымский мост, который Украина неоднократно называла своей целью, все еще не уничтожен. Так, он заявил, что «мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», передает РИА «Новости».

    Ранее в британских СМИ появилась информация, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона.

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    8 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot, поставленных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных Киеву США.

    По информации британского журнала The Economist, они «применялись для защиты таких городов, как Харьков», передает ТАСС.

    При этом количество уничтоженных систем Patriot не уточняется.

    Ранее сообщалось, что США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    7 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    На Украине сотрудники военкомата пытались мобилизовать 14-летнего сироту

    В Одесской области сотрудники ТЦК избили сироту и пытались его мобилизовать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать, сообщает издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, в Одесской области сотрудники ТЦК пытались мобилизовать 14-летнего подростка, которого задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали в автобус, передает РИА «Новости». Издание уточняет, что в автобусе парня избили прикладами и связали руки пластиковой пряжкой, ко, когда выяснили, что ему всего 14, высадили его прямо на трассе. «Страна» добавила, что подростку пришлось идти домой пешком около двух часов.

    Уточняется, что подросток круглый сирота, живет с бабушкой, в школе он рассказал о случившемся, жители села обратились в полицию и прокуратуру.

    Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине готовят законопроект, который позволит мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет после прохождения ими «базовой военной подготовки».

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    7 апреля 2024, 14:07 • Новости дня
    На Украине возбудили дело в отношении пытавшихся мобилизовать подростка военкомов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников ТЦК, пытавшихся силой мобилизовать подростка 14 лет в Одесской области, сообщило украинское издание «Общественное».

    Как сообщило издание, в пресс-службе Главного управления национальной полиции по Одесской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека», передает ТАСС. Там добавили, что процессуальное руководство ведет Белгород-Днестровская военная прокуратура.

    Ранее издание «Страна» сообщило, что сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать.

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    7 апреля 2024, 10:17 • Новости дня
    Главком ВСУ решил проверить инициированную СБУ попытку вручения повестки журналисту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком ВСУ Александр Сырский приказал расследовать ситуацию с попыткой вручения повестки журналисту, который обнаружил у супруги главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиру в столице стоимостью более 657 тыс. долларов.

    Ранее сотрудники военкомата в Киеве попытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, о чем сообщило издание «Следствие. Инфо», в котором он работает.

    Как сообщил Сырский, по материалам издания «Следствие.Инфо» назначена служебная проверка, по ее результатам будут приняты соответствующие решения. Он добавил, что ВСУ «осуждают случаи нарушений со стороны военных должностных лиц», передает ТАСС.

    Напомним, пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.

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    7 апреля 2024, 18:13 • Новости дня
    Росатом призвал МАГАТЭ и ЕС отреагировать на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.

    В заявлении Росатома говорится, что атаки создали прямую угрозу безопасности станции. Госкорпорация категорически осуждает эти действия и призывает МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на ситуацию, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.

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    7 апреля 2024, 16:31 • Новости дня
    Экспертов МАГАТЭ проинформировали о взрыве беспилотника на Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции, передает РИА «Новости».

    Представители ЗАЭС сообщили МАГАТЭ о детонации беспилотника на объекте. Агентство подтвердило данную информацию, заявив, что она соответствует их наблюдениям.

    Ранее сообщалось, что прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.

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    8 апреля 2024, 00:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»

    Дмитрий Медведев обвинили лидеров США, Франции, Британии и ФРГ в соучастии в теракте в «Крокусе»

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла».

    «Настоящие наниматели – бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он подчеркнул, что террористы рассказали об «обещанном в Киеве миллионе рублей» и «окне на границе России и Украины».

    Ранее Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину.

    При этом, по словам Медведева, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта.

    Медведев подчеркнул, что исполнители теракта религиозными фанатиками не являются.

    «Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – высказался Медведев.

    Он также добавил, что «очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта».

    «Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», – подчеркнул зампред Совбеза России.

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    7 апреля 2024, 21:51 • Новости дня
    В Одесской области прозвучали взрывы

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне объявленной воздушной тревоги в Одесской области, в районе города Черноморск, прогремели взрывы, сообщило издание «Страна».

    Официальной информации о происшествии пока не поступало. Сигнал воздушной тревоги в Одесской области был объявлен в 21:03 (совпадает с мск), сообщает РИА «Новости».

    Также украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины действует воздушная тревога, в Харькове прогремели взрывы.

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    7 апреля 2024, 10:44 • Новости дня
    В Харькове и пригороде ввели новые ограничения энергоснабжения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Харьковоблэнерго» ввела новые ограничения энергоснабжения города и пригорода в дополнение к уже существующим, сообщили в пресс-службе компании.

    Как говорится в сообщении, в Харькове и пригороде применяются дополнительные отключения вне графика из-за введенных ограничений на поставку электроэнергии, передает ТАСС.

    При этом сроки действия новых ограничений не сообщается.

    Ранее издание «Страна» сообщило, что жители Харькова, где из-за проблем с энергоснабжением часто отключают электричество, массово переезжают в Днепр.

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    8 апреля 2024, 05:44 • Новости дня
    Суд продлил арест бывшему следователю «громких» дел Александру Избенко

    Басманный суд продлил арест бывшему следователю Следкома России Александру Избенко

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Александра Избенко, бывшего заместителя главы управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, который обвиняется растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России).

    Суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Избенко на домашний арест, срок содержания под стражей продлен до 12 июня 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

    Напомним, что Избенко участвовал в расследовании ряда громких дел, включая авиакатастрофу во Внуково, теракт над Синаем и стрельбу в казанской школе.

    В ноябре 2023 года Избенко был задержан и арестован.

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    7 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 20.00 мск силами российской ПВО над Брянской областью был сбит украинский беспилотник, направлявшийся для совершения теракта, сообщили в Минобороны России.

    В воскресенье около 20.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны был успешно перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, который пытался совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации, говогрится в Telegram-канале ведомства.

    Сведений о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

    Ранее сообщалось, что мирный житель получил легкое ранение в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Бор в Брянской области.

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