Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
Министру обороны России продемонстрировали систему автоматического управления беспилотниками группировки «Центр»
Во время инспекции командования «Центр» Андрею Белоусову представили уникальную систему, способную управлять полетом дронов по координатам без участия оператора.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита к военной группировке «Центр» ознакомился с новейшей разработкой, сообщает РИА «Новости». Речь идет о системе, которая обеспечивает автоматический полет беспилотных летательных аппаратов и их групп по заданным координатам без необходимости вручного управления со стороны оператора.
В сообщении Министерства обороны отмечается, что система позволяет координировать действия дронов максимально автономно.
Кроме того, министру обороны продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, которые способны доставлять материально-технические средства и провизию на передовую, осуществлять дистанционное минирование, устанавливать невзрывные заграждения и уничтожать укрепления противника с использованием мощных кумулятивных зарядов.
Белоусов лично поблагодарил командование и военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды отличившимся бойцам, проявившим мужество и героизм в зоне спецоперации.
