    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы
    Минобороны показало кадры уничтожения корабля «Симферополь» ВМС Украины
    Консульство Словакии спустя два года возобновило выдачу туристических виз россиянам
    Суд назначил штраф Яндексу за отказ открыть доступ ФСБ к «Алисе»
    В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге
    ЕС вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии Евросоюза
    Названа дата проведения выборов президента Республики Сербской
    В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
    Песни Шамана, Майданова и Газманова внесли в школьную программу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    28 августа 2025, 20:18 • Новости дня

    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

    Министру обороны России продемонстрировали систему автоматического управления беспилотниками группировки «Центр»

    Во время инспекции командования «Центр» Андрею Белоусову представили уникальную систему, способную управлять полетом дронов по координатам без участия оператора.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита к военной группировке «Центр» ознакомился с новейшей разработкой, сообщает РИА «Новости». Речь идет о системе, которая обеспечивает автоматический полет беспилотных летательных аппаратов и их групп по заданным координатам без необходимости вручного управления со стороны оператора.

    В сообщении Министерства обороны отмечается, что система позволяет координировать действия дронов максимально автономно.

    Кроме того, министру обороны продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, которые способны доставлять материально-технические средства и провизию на передовую, осуществлять дистанционное минирование, устанавливать невзрывные заграждения и уничтожать укрепления противника с использованием мощных кумулятивных зарядов.

    Белоусов лично поблагодарил командование и военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды отличившимся бойцам, проявившим мужество и героизм в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, которое может получать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора. Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, что демонстрирует растущий экспортный потенциал. В Белоруссии создали технологию, способную выявлять угрозу от беспилотников даже в условиях «радиомолчания».

    28 августа 2025, 01:26 • Новости дня
    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заявила о 100 пятнах на Солнце

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце вечера среды ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о сотне новых пятен в одной из областей Солнца, отметив это эмоциональным восклицанием недоумевающих специалистов.

    «В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», – сказано в Telegram-канале лаборатории.

    Ученые отметили, что при всем вышеописанном, не произошло ни одной вспышки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нестабильная солнечная активность сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен, что повышает вероятность мощных вспышек. До этого, в ночь на вторник, на Солнце были отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.


    Комментарии (7)
    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (9)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 21:52 • Новости дня
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло

    Суд в Москве постановил взыскать с посольства Украины 40 млн рублей долга

    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по заявлениям ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), подконтрольного Газпрому, взыскал с посольства Украины более 40 млн рублей долга за тепло и горячую воду, говорится в материалах суда.

    Арбитраж принял 12 решений в пользу МОЭК по долгам за тепло и воду, сумма взысканий превысила 40 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Первый иск был подан в июле 2023 года и полностью удовлетворен: с посольства взыскали около 16 млн рублей долга и пени по двум договорам 2009 года за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК продолжила подавать иски за последующие периоды, суд также удовлетворял эти требования: всего рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков. Очередной, 13-й, иск на сумму свыше 3,6 млн рублей был подан в июле, но пока к рассмотрению не принят.

    Посольство Украины не направляет представителей на судебные заседания, так как не функционирует в России с 2022 года.

    МОЭК остается единой теплоснабжающей организацией Москвы, обеспечивающей централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

    Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск МОЭК и взыскал с посольства Украины около 2,5 млн рублей долгов за тепло- и энергоснабжение.

    Москва расторгла договор аренды на земельный участок с комплексом зданий украинского посольства, после чего на территории были подняты российский флаг и Знамя Победы.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 05:22 • Новости дня
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгерское правительство оспорило решение о выплате миллиардов евро в качестве помощи Украине: Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (ЕФМ).

    Иск был подан в июле, а дело было принято к рассмотрению судебным органом ЕС в понедельник, 25 августа.

    «Правительство Венгрии возражает против решения Совета, принятого в мае 2024 года, и решения о реализации ЕФМ от февраля 2025 года, которое предусматривает направление 99,7% чистой прибыли от управления замороженными российскими активами в ЕФМ, обеспечивая постоянный источник 3-5 млрд евро в год для военной поддержки Украины», – пишет газета Magyar Nemzet.

    Хотя ЕФМ уже выплатил Киеву более 11 млрд евро, судебный процесс может затянуться на годы, и в течение этого времени выплаты могут продолжаться через другой инструмент в соответствии с оспариваемым решением.

    Однако решение суда может создать прецедент, защищая право вето.

    Напомним, Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    В состав ВМФ России приняты три новых боевых корабля

    Минобороны: ВМФ России пополнили патрульный и два малых ракетных корабля

    В состав ВМФ России приняты три новых боевых корабля
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Патрульный корабль «Виктор Великий» и два малых ракетных корабля «Ставрополь» и «Тайфун» вошли в состав Военно-морского флота (ВМФ).

    Военно-морской флот России принял в свой состав три современных боевых корабля, передает ТАСС. По информации Минобороны, речь идет о патрульном корабле «Виктор Великий», а также о малых ракетных кораблях «Ставрополь» и «Тайфун».

    Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева. Он отдал команду на подъем Военно-морских флагов на новых кораблях по видеоконференцсвязи из Главного адмиралтейства.

    В Балтийске Андреевские флаги впервые были подняты на патрульном корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота, а также на малом ракетном корабле «Ставрополь», который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале состоялась церемония приема в Черноморский флот малого ракетного корабля «Тайфун».

     Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево.

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 12:16 • Новости дня
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов

    Экономист Лизан: Венгрия иском против ЕС пытается добиться гарантий для «Дружбы»

    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    @ Dwight79 (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. Суд вряд ли встанет на сторону Венгрии, но, тем не менее, власти республики могут, например, «выбить» гарантии для нефтепровода «Дружба», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    «Венгрия изначально придерживалась прагматичного курса в отношениях с Россией и скептически относилась к Украине. Венгерские политики видят, что Дональд Трамп из того же лагеря, и это убеждает их в собственной правоте, а также подогревает ценностный компонент противостояния», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    По его мнению, цель судебного разбирательства Будапешта сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. «Известно, что иск был подан в июле – то есть до атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Поэтому не стоит увязывать два этих события. Тем не менее, нужно помнить, что причин относиться к украинскому руководству плохо у Венгрии было достаточно и до этого», – добавил собеседник, упомянув, в частности, ущемление прав закарпатских венгров.

    Лизан допускает, что сейчас Будапешт попытается использовать иск как инструмент для достижения своих целей. «Возможно, венгерские власти постараются получить со стороны Евросоюза и Украины гарантии по нефтепроводу. Если их требования будут выполнены, то, скорее всего, иск отзовут», – рассуждает аналитик.

    Если же разбирательства продолжатся, то вряд ли суд встанет на сторону Венгрии и «подорвет все усилия Европы по борьбе против России», отметил эксперт. При этом Будапешт при таком сценарии может столкнуться с рядом последствий. Среди возможных – заморозка средств из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также «пакости» со стороны ВСУ, считает Лизан.

    Инициированное восточноевропейской страной дело напрямую затрагивает российские интересы, «поскольку касается нашего имущества и активов, которые не только неправомерно удерживаются в ЕС, но и используются в нарушение международного права для финансирования войны», указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Но Венгрия не выступает адвокатом России. У нее есть свои причины бороться с этим воровским шабашем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Парламентарий указал: решения люксембургского суда в правовой системе ЕС имеют обязательный характер. «Неизбежно суду придется разбираться и с нарушением консенсуса, и со статусом российских активов, балансируя между правосудием и этой самой «общей внешней политикой и политикой безопасности». Никаких иллюзий не питаем, но искренне хочется пожелать Венгрии победы в отстаивании права, которое столь последовательно попирает Евросоюз, подменяя его сами знаете чем», – заключил Косачев.

    Напомним, Венгрия подала иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF). Внимание на это обратило издание Portfolio. По информации СМИ, иск, который Будапешт направил еще в июле, на этой неделе был принят к рассмотрению судом ЕС. Он касается решения Евросовета от мая 2024 года и протокола управляющего комитета EPF от февраля 2025 года.

    Евросовет решил, что почти все поступления от налогообложения доходов с замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, из которого затем компенсируются расходы на военную помощь Киеву. Венгрия заявляет, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

    «При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован», – цитирует издание текст иска. Речь идет о трех–пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 млрд.

    Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 00:56 • Новости дня
    Первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки возбудили в России

    Tекст: Ирма Каплан

    Жителю Оленегорска предъявили обвинение после того, как его доберман напал и оставил 80-летнюю женщину с тяжелыми травмами во дворе жилого дома, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

    По данным следствия, в апреле 2025 года 41-летний мужчина, владелец собаки породы доберман, не обеспечил надлежащий контроль за животным, позволив ему находиться на улице без присмотра, поводка и намордника.

    В результате собака столкнулась с 80-летней женщиной во дворе дома № 8 по улице Мира, что привело к ее падению и получению тяжелых телесных повреждений. Судебно-медицинская экспертиза признала вред здоровью потерпевшей тяжким.

    В отношении владельца животного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

    Как подчеркнули в полиции, этот случай стал первым в современной практике МВД России, когда уголовное дело по статье 118 УК РФ возбуждено именно из-за последствий самовыгула собаки, причинившей тяжкий вред здоровью человека.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ужесточить ответственность за самовыгул собак, чтобы предотвратить угрозу жизни людей.

    В мае Следственный комитет инициировал уголовное дело после того, как в Таганроге ротвейлер напал на двенадцатилетнего мальчика, которому понадобилась операция.

    Комментарии (8)
    27 августа 2025, 23:40 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Bloomberg сообщило о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры.

    «Министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы обсудить возможные варианты, в том числе использование инструмента для предотвращения обхода санкций, который может запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, способствующих обходу санкций», – передает Bloomberg.

    Министры также рассматривают вопрос о дальнейших рестрикциях в отношении российского нефтегазового и финансового секторов, а также об ограничениях на импорт и экспорт российских товаров.

    Агентство напоминает, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который пока направлен против так называемых на Западе похитителей украинских детей, и этот вопрос вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме.

    Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне. Евросоюз обсудит новые способы использования доходов от замороженных российских активов. При этом газета Politico сообщила о творческом кризисе ЕС по санкциям против России.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях

    Военный аналитик Кнутов: Потопление украинского корабля «Симферополь» – предупреждение судам, перевозящим оружие для ВСУ

    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Потопление украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером – сигнал странам НАТО, которые судами перевозят оружие для ВСУ. Кроме того, благодаря развитию подобных дронов ВС России в перспективе могут взять одесские порты под контроль, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитики также подчеркивают: успешное применение морского дрона переводит войну на море в новую фазу.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Эксперт считает, что успех удара по украинскому кораблю обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает спикер.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника» называют этот эпизод «боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению». «Теперь ключевой вопрос масштабирования атак сводится к двум факторам. Первый – серийное производство: насколько быстро Россия сможет наладить выпуск БЭКов в больших количествах. Второй – средства противодействия: какие технологии и тактики сможет выработать украинская сторона для защиты морских маршрутов», – отмечают аналитики.

    «Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным – а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона России переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», – заключили эксперты.

    Ранее Минобороны сообщило о потоплении украинского военного корабля. «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении ведомства.

    «Этот крайне невезучий кораблик – «Симферополь» – можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины», пишут авторы канала WarGonzo в Telegram-канале. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки», – напомнил он.

    «В 2016 году на него установили станцию радиотехнической разведки, 30-мм пушку и ПЗРК «Игла» – так рыбак стал военным разведчиком. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар. С тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях», – отметил моряк. Он допустил, что атака БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. «Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – акцентировал специалист.

    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 03:39 • Новости дня
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в московском районе Щелково был в наркотическом опьянении, сообщили в правоохранительных органах.

    «При задержании мужчина вел себя неадекватно. По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения», – приводит ТАСС данные источника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среду в столице агрессивный мужчина с ножом попытался атаковать полицейских, его задержали.

    Личность мужчины, напавшего на сотрудников полиции на Щелковском шоссе, установлена – им оказался бывший участник террористической организации ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).


    Комментарии (12)
    28 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    Кравцов заявил об апробации новых правил расчета зарплат учителей

    Tекст: Ирма Каплан

    Минпросвещения и Минтруд России продолжают совместную работу над критериями зарплаты учителей, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что задача осложняется тем, что корень проблем тянется еще их 90-х годов прошлого века.

    «Сегодня мы совместно с Министерством труда работаем над тем, чтобы у нас фактически были единые, понятные критерии начисления заработной платы, чтобы дифференциацию по возможности исключить. Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – приводит портал Smotrim слова Кравцова в интервью телеканалу «Россия 1».

    Он подчеркнул, что педагогика теперь на третьем месте по популярности у абитуриентов, поэтому, по мнению министра, молодой учитель должен понимать, какая у него будет зарплата и за какой объем нагрузки.

    «Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – сказал Кравцов.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в трех регионах России стартует пилот новой системы оплаты труда педагогов, где большая часть зарплаты будет фиксированной, а остальное – стимулирующими выплатами.

    В начале августа Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, включая учителей, воспитателей и логопедов.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 14:47 • Новости дня
    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником

    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником из-за влияния светских сил

    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Кирилл поделился личным переживанием о риске сменить жизненный путь под давлением светских обстоятельств, отметив важность молитвы в этот момент.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что мог не стать священником из-за внешнего светского давления, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что в его жизни был опасный момент, который мог повернуть судьбу в другую сторону, и этот поворот был связан с влиянием «определенных светских сил».

    «В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником. И вот накануне такого возможного разворота, который был связан с воздействием определенных светских сил, я действительно сильно молился перед Царицей Небесной, перед ее иконой Скоропослушницы в Александро-Невской лавре города Петербург. И шансов избежать тех тяжких и опасных для моей дальней жизни обстоятельств было очень немного, потому что за теми обстоятельствами стояла в каком-то смысле сила государства. И вот – все произошло так, как я просил у Царицы Небесной», – рассказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.

    В Русской православной церкви 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы, последний двунадесятый праздник церковного года. Эта дата остается неизменной и знаменует окончание двухнедельного Успенского поста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь с первосвятительским визитом.

    В Москве патриарх Кирилл провел крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в честь празднования Дня Крещения Руси. Вопрос о проведении встречи между патриархом Кириллом и папой Львом XIV пока не стоит на повестке, однако Русская православная церковь готова к диалогу.

    Комментарии (5)
    27 августа 2025, 23:27 • Новости дня
    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа
    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа, сообщило в Telegram-канале Минобороны.

    «27 августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что семь БПЛА были ликвидированы над Ростовской областью, по два дрона – над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря и по одному беспилотнику сбито над территориями Смоленской области и Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 26 августа над 15 регионами России уничтожили 43 украинских дрона.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 20:52 • Новости дня
    Газпром побил рекорд летних поставок газа в России

    Газпром поставил 717,8 млн кубометров газа российским потребителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Суточный объем летних поставок газа российским потребителям вновь увеличился и достиг максимального уровня за всю историю наблюдений.

    Компания «Газпром» 26 августа зафиксировала новый абсолютный рекорд летних суточных поставок газа потребителям в России – 717,8 млн кубометров, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил предыдущий максимум, установленный 25 августа, когда объем составил 707,9 млн кубометров.

    В компании пояснили, что рекорд связан с увеличившимся потреблением газа из-за похолодания, охватившего Северо-Западный и Центральный федеральные округа на текущей неделе.

    В сообщении отмечается, что речь идет об абсолютном историческом рекорде летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России.

    Такой рост спроса на газ в летний период фиксируется второй день подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Крым построил новый газопровод в Херсонскую область для помощи новым территориям России. Посол Ирана выразил надежду на скорое начало поставок российского газа в Иран через Азербайджан. Транзит российского газа в Армению прекратился на сутки из-за аварийных работ в Грузии.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    «Калашников» начал модернизацию АК-15 по итогам апробации в зоне СВО

    «Калашников» внедрил новый прицел и механизм стрельбы в АК–15 после апробации в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Конструкторы концерна «Калашников» модернизировали автомат АК-15, доработав дульное устройство, прицел и ударно-спусковой механизм с учетом опыта применения в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» проводит модернизацию автомата АК-15 по итогам его апробации в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал корпорации.

    В пресс-службе компании отметили, что в новую версию АК-15 тип 3 были внедрены технологические обновления, ранее опробованные на АК-12.

    В частности, конструкторы изменили дульное устройство и прицел, оснастили автомат новым ударно-спусковым механизмом с двусторонним переводчиком огня и отказались от режима стрельбы фиксированной очередью. Эти доработки стали результатом предложений военнослужащих, поступивших в ходе эксплуатации в условиях спецоперации. При этом, по словам представителей концерна, «усовершенствованный АК-15 сохранил традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям».

    АК-15 калибра 7,62 миллиметра был разработан на основе автомата АК-12 и принят на вооружение в Российской армии в феврале 2020 года. Оружие предназначено для подразделений специального назначения и других силовых структур. Как и АК-12, новая модель отличается улучшенной эргономикой, высокой точностью, кучностью стрельбы и возможностью установки современных прицельных систем для круглосуточного применения.

    Ранее компания анонсировала создание собственной линейки образцов на базе АК-15 с различными массогабаритными характеристиками. В начале текущего года на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби были представлены укороченный автомат АК-15К и малогабаритный АК-15СК калибра 7,62 миллиметра.

    Накануне концерн «Калашников» начал производство новых беспилотников «Архангел» для нужд спецоперации на Украине.

    Концерн также начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2.

    Компания сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    Комментарии (0)
